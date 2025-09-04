4 de septiembre de 2025 - 17:39

Eliminatorias Sudamericanas: la formación titular de la Selección Argentina para recibir a Venezuela

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Para el inicio de la última doble fecha FIFA en el Monumental, el DT piensa en un equipo titular con Lionel Messi a la cabeza.

SELECCIÓN ARGENTINA. Thiago Almada y Rodrigo De Paul, jugadores titulares de Lionel Scaloni.

SELECCIÓN ARGENTINA. Thiago Almada y Rodrigo De Paul, jugadores titulares de Lionel Scaloni. 

Para ello, el técnico Lionel Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular, conLionel Messi a la cabeza, pero con dos dudas puntuales. Con Dibu Martínez inamovible en el arco, la defensa estaría compuesta por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y con la duda de Marcos Acuña o Nicolás González, en la que el futbolista de River estaría ganando la pulseada. Si bien el zaguero del Benfica no dijo presente junto al resto de sus compañeros en la primera sesión de entrenamiento al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible, el marcador es una fija junto al Cuti en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

Leandro Paredes, nuevo jugador de Boca. Refuerzo de lujo para el club de Juan Román Riquelme.

Leandro Paredes, nuevo jugador de Boca. Refuerzo de lujo para el club de Juan Román Riquelme.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul son una fija desde el arranque ante la Vinotinto, pero el tercer componente es la primera duda para el estratega de Pujato. La otra duda pasa por Nicolás Paz o Franco Mastantuono. Si bien parecía que la duda era Alexis Mac Allister (tiene una molestia física y además se ausentó en el primer entrenamiento del combinado nacional) o Giovani Lo Celso, el DT se decidiría entre el futbolista de Como o el del Real Madrid, respectivamente.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear el mediocampo con De Paul, Paredes y a la espera de una definición entre Paz o Mastantuono.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

