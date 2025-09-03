En la despedida del país de Lionel Messi, Argentina juega con Venezuela: hora, TV, formaciones

La Selección Argentina choca con Venezuela en el Monumental, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

La Selección Argentina se enfrentará este jueves desde las 20.30 hs con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta Albiceleste.

El elenco nacional, que es dirigido por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en el continente, donde se consolidó en el primer puestos sacándole 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

image Lionel Messi se prepara para un partido muy especial Las dudas y bajas de la formación ideal Albiceleste se dan por cuestiones extrafutbolísticas. En la zona defensiva Nicolás Otamendi no está confirmado por una molestia que le impidió trabajar con normalidad, y podría ingresar Leonardo Balerdi en su lugar, y Alexis MacAllister no jugará porque llegó más tarde de lo esperado al país y no pudo entrenar.

Además sigue la incógnita por mantener a Thiago Almada desde el arranque, de grandes actuaciones con el conjunto nacional durante este año, o darle minutos a Lautaro Martínez, que parece haber perdido la pulseada en el mano a mano con Julián Álvarez.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.