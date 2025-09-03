3 de septiembre de 2025 - 20:30

En la despedida del país de Lionel Messi, Argentina juega con Venezuela: hora, TV, formaciones

La Selección Argentina choca con Venezuela en el Monumental, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Selección Argentina juega ante Venezuela

Selección Argentina juega ante Venezuela

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
El elenco nacional, que es dirigido por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en el continente, donde se consolidó en el primer puestos sacándole 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

image
Lionel Messi se prepara para un partido muy especial

Las dudas y bajas de la formación ideal Albiceleste se dan por cuestiones extrafutbolísticas. En la zona defensiva Nicolás Otamendi no está confirmado por una molestia que le impidió trabajar con normalidad, y podría ingresar Leonardo Balerdi en su lugar, y Alexis MacAllister no jugará porque llegó más tarde de lo esperado al país y no pudo entrenar.

Además sigue la incógnita por mantener a Thiago Almada desde el arranque, de grandes actuaciones con el conjunto nacional durante este año, o darle minutos a Lautaro Martínez, que parece haber perdido la pulseada en el mano a mano con Julián Álvarez.

image

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial. El entrenador Fernando Batista cuenta con las bajas del capitán Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y David Martínez, por lesión, y las de Telasco Segovia y José Martínez, que deberán cumplir una fecha de suspensión.

Probables formaciones de la Selección Argentina y Venezuela:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Eduard Bello, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Datos del partido:

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 20:30

TV: TyC Sports y Telefe

Minuto a minuto y estadísticas:

