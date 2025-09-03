3 de septiembre de 2025 - 17:05

Lionel Scaloni diagrama los once para recibir a Venezuela, con lugar para sorpresas

El entrenador de la Selección Argentina piensa en una formación que puede incluir el ingreso de juveniles que prometen

Nicolás Paz pelea por la titularidad en la Selección Argentina

Los Andes
A pesar de ya haber logrado la clasificación al Mundial del año que viene, y de la necesidad lógica de empezar a probar variantes para comenzar a cerrar la base del plantel que irá a la máxima cita futbolística, el DT prefiere recurrir a los habituales titulares con el objetivo de darle una buena despedida al diez delante de su público.

Otamendi, MacAllister y Martínez en duda:

image
Lionel Scaloni duda sobre Martínez o Almada

Lionel Scaloni duda sobre Martínez o Almada

En ese aspecto, las dudas y bajas de la formación ideal Albiceleste se dan por cuestiones extrafutbolísticas. En la zona defensiva Nicolás Otamendi no está confirmado por una molestia que le impidió trabajar con normalidad, y podría ingresar Leonardo Balerdi en su lugar, y Alexis MacAllister no jugará porque llegó más tarde de lo esperado al país y no pudo entrenar.

En cuanto al posible reemplazante del hombre del Liverpool, el entrenador baraja varias opciones. Desde un principio ganó fuerza la titularidad de Giovani Lo Celso, pero en las últimas horas también comenzaron a aparecer los nombres de dos jugadores que prometen meterse de lleno en el mundo Selección Argentina de aquí en adelante: Nicolás Paz o Franco Mastantuono.

La probable formación de la Selección Argentina:

De esta forma, los posibles once iniciales para recibir a Venezuela por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso/Nicolás Paz/Franco Mastantuono; Thiago Almada o Lautaro Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez.

