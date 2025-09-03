Lionel Scaloni diagrama los once para recibir a Venezuela, con lugar para sorpresas

El entrenador de la Selección Argentina piensa en una formación que puede incluir el ingreso de juveniles que prometen

El de este jueves ante Venezuela no será un partido más para la Selección Argentina, que despedirá del suelo nacional a su astro Lionel Messi. Entendiendo la importancia de un buen resultado en el último baile del diez, Lionel Scaloni planea un equipo casi de gala.

A pesar de ya haber logrado la clasificación al Mundial del año que viene, y de la necesidad lógica de empezar a probar variantes para comenzar a cerrar la base del plantel que irá a la máxima cita futbolística, el DT prefiere recurrir a los habituales titulares con el objetivo de darle una buena despedida al diez delante de su público.

Otamendi, MacAllister y Martínez en duda: image Lionel Scaloni duda sobre Martínez o Almada En ese aspecto, las dudas y bajas de la formación ideal Albiceleste se dan por cuestiones extrafutbolísticas. En la zona defensiva Nicolás Otamendi no está confirmado por una molestia que le impidió trabajar con normalidad, y podría ingresar Leonardo Balerdi en su lugar, y Alexis MacAllister no jugará porque llegó más tarde de lo esperado al país y no pudo entrenar.

En cuanto al posible reemplazante del hombre del Liverpool, el entrenador baraja varias opciones. Desde un principio ganó fuerza la titularidad de Giovani Lo Celso, pero en las últimas horas también comenzaron a aparecer los nombres de dos jugadores que prometen meterse de lleno en el mundo Selección Argentina de aquí en adelante: Nicolás Paz o Franco Mastantuono.

Finalmente, la última incógnita pasa por mantener a Thiago Almada desde el arranque, debido a sus grandes actuaciones con el conjunto nacional durante este año, o darle minutos a Lautaro Martínez, que parece haber perdido la pulseada en el mano a mano con Julián Álvarez. La decisión de Scaloni también incluirá la definición del esquema.