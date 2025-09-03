Un periodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas

El DT dio una conferencia de prensa de 45 minutos y las imágenes del momento inesperado se viralizaron en las redes. Qué dijo en la rueda de prensa.

En la previa del duelo de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza que dejó un momento inesperado y emotivo: el campeón del mundo se quebró tras ver a un periodista emocionado.

El momento que conmovió a todos Durante la rueda de prensa, el cronista Maxi De Vita Lemus le preguntó a Scaloni por Lionel Messi, ya que es el último partido oficial del 10 en Argentina antes del Mundial. Sin embargo, antes de completar su consulta, el DT interrumpió porque vio a otro cronista emocionado: “ ¿Está llorando? No era mi intención".

El periodista emocionado le dijo con la voz entrecortada: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. En ese momento todos los presentes comenzaron a aplaudir. Finalmente, el periodista que estaba preguntado pudo terminar de formular la pregunta.

Scaloni, visiblemente afectado, intentó contener las lágrimas: "De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”, expresó el técnico.

Embed Scaloni respondió sobre si era el último partido oficial de Messi en suelo argentino, un periodista SE EMOCIONÓ e hizo que se quiebre el propio DT.



Ufff, qué momento. pic.twitter.com/FTY8IjV9E2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 3, 2025 Scaloni y su relación con Messi Durante la conferencia de prensa, el DT de 47 años recordó distintos momentos compartidos con el capitán argentino: “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”.