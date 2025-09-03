Un periodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas

En la previa del duelo de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza que dejó un momento inesperado y emotivo: el campeón del mundo se quebró tras ver a un periodista emocionado.
El momento que conmovió a todos
Durante la rueda de prensa, el cronista Maxi De Vita Lemus le preguntó a Scaloni por Lionel Messi, ya que es el último partido oficial del 10 en Argentina antes del Mundial. Sin embargo, antes de completar su consulta, el DT interrumpió porque vio a otro cronista emocionado: “ ¿Está llorando? No era mi intención".
El periodista emocionado le dijo con la voz entrecortada: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. En ese momento todos los presentes comenzaron a aplaudir. Finalmente, el periodista que estaba preguntado pudo terminar de formular la pregunta.
Scaloni, visiblemente afectado, intentó contener las lágrimas: "De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”, expresó el técnico.
Scaloni y su relación con Messi
Durante la conferencia de prensa, el DT de 47 años recordó distintos momentos compartidos con el capitán argentino: “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”.
Un peridodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas
Entre todos los periodistas Scaloni vio a uno emocionado y no pudo contener la emoción.
Messi titular ante Venezuela
Scaloni confirmó que Messi será titular el jueves en el Monumental frente a la Vinotinto: “Con Leo hablé cuando llegó y un rato esta semana. No de lo que significa el partido para él. Ya lo dijo, con eso nos quedamos”.
También se refirió a otros jugadores, como Rodrigo De Paul, quien dejó al Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami: “Más allá de dónde esté, tendrán que demostrar que están vigentes y bien en sus clubes para jugar en la Selección. Decidiremos siempre por el equipo, eso es lo que todos saben. Está jugando, juega todos los partidos y de acá al Mundial ya veremos cómo va, pero lo conocemos, sabemos su manera de entrenarse, pero la cancha es la que manda”.
Un peridodista se emocionó, Scaloni lo vio y el DT no pudo contener las lágrimas
Lionel Scaloni en conferencia de prensa.
El presente de la Selección
Sobre el rendimiento del equipo tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, Scaloni fue claro: "Del Mundial para acá el equipo tuvo una línea pareja, incluso tuvo momentos de buen fútbol. Sí es verdad que la intención siempre está de agregarle cosas al equipo, pero a veces los que están afuera juegan a lo mismo y podés cambiar jugadores, pero no tanto de idea. Es una cosa que tenemos que hacer en algún partido de estos que venga. Pero la tranquilidad es que cuando lo hicimos, el equipo respondió"
"Dentro del Mundial, hemos cambiado y el equipo respondió. Eso nos deja tranquilo. Si hay que recalcar algo es mantener la línea de juego, más allá de que perdimos partidos con Paraguay y Uruguay. Aún perdiendo, no jugamos bien, pero el equipo trató de mantener la línea de juego”, agregó en la conferencia que duró unos 45 minutos.