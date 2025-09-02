Copa Argentina: cómo comprar las entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre en Rosario

El encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina, se disputará el viernes desde las 21.10, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell's). El hincha de la Lepra sueña con hacer historia y meterse en semifinales.Así será el expendio de entradas para ambas parcialidades.

- Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, de 13 a 20, en las boleterías del estadio de Tigre (Guido Spano 1026, Victoria, Buenos Aires).

- Miércoles 3 de septiembre, de 12 a 19, y jueves 4 de septiembre, de 9 a 16 hs, en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas (ciudad de Mendoza).

Platea: $50000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Imporante: NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO COLOSO MARCELO BIELSA (NEWELL'S DE ROSARIO).

Las personas con discapacidad ingresarán directamente el día del partido con certificado y DNI correspondiente.