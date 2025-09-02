2 de septiembre de 2025 - 20:51

Copa Argentina: cómo comprar las entradas para el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre en Rosario

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia se medirá con Tigre el próximo viernes a las 21.10 en la cancha de Newell's.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia sueña con vencer a Tigre y meterse en las semifinales.&nbsp;

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia sueña con vencer a Tigre y meterse en las semifinales. 

Copa Argentina: venta de entradas físicas para la parcialidad de Tigre

- Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, de 13 a 20, en las boleterías del estadio de Tigre (Guido Spano 1026, Victoria, Buenos Aires).

Copa Argentina: venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia

- Miércoles 3 de septiembre, de 12 a 19, y jueves 4 de septiembre, de 9 a 16 hs, en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas (ciudad de Mendoza).

Copa Argentina: los precios de las entradas del duelo Independiente Rivadavia vs. Tigre

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea: $50000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Imporante: NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO COLOSO MARCELO BIELSA (NEWELL'S DE ROSARIO).

Las personas con discapacidad ingresarán directamente el día del partido con certificado y DNI correspondiente.

