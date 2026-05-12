River choca con Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de las semifinales: hora, TV, formaciones

El Millonario juega este miércoles desde las 21.30 horas ante el Lobo, por los cuartos de final de la Liga Profesional.

River y Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras este miércoles en el Estadio Monumental. El cruce, válido por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en un duelo que asoma con pronóstico reservado.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega a esta instancia con el pecho inflado, aunque con la consciencia de haber caminado por la cornisa. Su clasificación en octavos ante San Lorenzo fue, lisa y llanamente, un milagro deportivo. En un trámite donde el Millonario estuvo contra las cuerdas y sufrió la desventaja en dos oportunidades, la figura de Santiago Beltrán emergió como el gran héroe de la noche de Núñez.

River Plate El conjunto millonario obtuvo una milagro y está entre los clasificados a la próxima ronda. Gentileza

El joven guardameta no solo sostuvo el arco en los momentos de mayor zozobra, sino que además fue el responsable de desactivar dos penales que podrían haber sentenciado la historia antes de tiempo. Ahora, con el envión anímico de haber sobrevivido a una batalla épica, los de Coudet buscarán ajustar las piezas defensivas para no depender exclusivamente de las manos de su arquero y recuperar el protagonismo futbolístico que exige su historia.

En la vereda de enfrente aparece el Lobo platense, que atraviesa un presente de ensueño bajo la conducción de Ariel Pereyra. Desde que el Pata tomó las riendas del equipo, el conjunto de la ciudad de las diagonales registra una efectividad perfecta: siete triunfos en igual cantidad de presentaciones.