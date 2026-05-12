12 de mayo de 2026 - 21:43

River choca con Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de las semifinales: hora, TV, formaciones

El Millonario juega este miércoles desde las 21.30 horas ante el Lobo, por los cuartos de final de la Liga Profesional.

River y Gimnasia y Esgrima de La Plata

River y Gimnasia y Esgrima de La Plata

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River y Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras este miércoles en el Estadio Monumental. El cruce, válido por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en un duelo que asoma con pronóstico reservado.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega a esta instancia con el pecho inflado, aunque con la consciencia de haber caminado por la cornisa. Su clasificación en octavos ante San Lorenzo fue, lisa y llanamente, un milagro deportivo. En un trámite donde el Millonario estuvo contra las cuerdas y sufrió la desventaja en dos oportunidades, la figura de Santiago Beltrán emergió como el gran héroe de la noche de Núñez.

River Plate
El conjunto millonario obtuvo una milagro y está entre los clasificados a la próxima ronda.

El conjunto millonario obtuvo una milagro y está entre los clasificados a la próxima ronda.

El joven guardameta no solo sostuvo el arco en los momentos de mayor zozobra, sino que además fue el responsable de desactivar dos penales que podrían haber sentenciado la historia antes de tiempo. Ahora, con el envión anímico de haber sobrevivido a una batalla épica, los de Coudet buscarán ajustar las piezas defensivas para no depender exclusivamente de las manos de su arquero y recuperar el protagonismo futbolístico que exige su historia.

En la vereda de enfrente aparece el Lobo platense, que atraviesa un presente de ensueño bajo la conducción de Ariel Pereyra. Desde que el Pata tomó las riendas del equipo, el conjunto de la ciudad de las diagonales registra una efectividad perfecta: siete triunfos en igual cantidad de presentaciones.

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Gimnasia viene de dar un golpe sobre la mesa al eliminar a Vélez en Liniers, gracias a la puntería de Marcelo Torres, y llega al Monumental con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.

Probables formaciones de River - Gimnasia y Esgrima:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21:30

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Gimnasia y Esgrima:

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