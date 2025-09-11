11 de septiembre de 2025 - 22:40

Independiente Rivadavia visita a Lanús por la Liga Profesional: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

Lanús e Independiente Rivadavia jugarán este viernes desde las 21.15 en La Fortaleza, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025.

¡Qué continúan los exitos Independiente Rivadavia!&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Club Atlético Lanús quiere seguir en la zona de playoffs tras la goleada que le propinó Vélez y el tropezón contra Argentinos Juniors que le costó las semifinales de la Copa Argentina, instancia que sí pudo alcanzar Independiente Rivadavia, que viene de eliminar a Tigre y ahora buscará alcanzar puestos de Copa Sudamericana.

Cómo llega Lanús al duelo con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un sólido comienzo del semestre, pero la goleada por 3 a 0 en Liniers con Vélez, y la derrota ante Argentinos que lo dejó afuera de la Copa Argentina supusieron contratiempos en su andar. Ahora buscará levantar el nivel y aferrarse a la zona de playoffs, mientras afronta una serie de lesiones que mermó su plantel y afecta a Raúl Loaiza, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús, además de molestias menores en los casos de Nahuel Losada y Carlos Izquierdoz, que no estuvieron privados de disputar el duelo ante el Bicho.

Los convocados por Pellegrino del Club Atl&eacute;tico Lan&uacute;s.&nbsp;

Cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Lanús por el Torneo Clausura

Independiente Rivdaavia había iniciado el Torneo Clausura lejos del nivel que supo mostrar en la primera mitad del año, sin embargo, parece estar reencontrándose con su mejor versión en sus últimas presentaciones, logrando poner fin a una racha adversa de partidos sin ganar de local con un triunfo por 2 a 1 frente a Argentinos, y clasificando con un Sebastián Villa determinante a las semifinales del certamen más federal por primera vez en su historia, tras vencer por 3 a 1 a Tigre.

La probable formación de Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino, Alexis Canelo, Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: todos los datos

  • Hora: 21.15
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

