11 de septiembre de 2025 - 21:33

Golf Club Andino: todos los ganadores de la Copa Mazzeo en el Parque

GOLF CLUB ANDINO. Los ganadores son Sergio Fiandrino, David Currenti, José L. Chaar, Jaime Méndez y Ethel Larregle.

GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de segunda, el ganador fue David Currenti, que lo hizo con un score de 71 golpes para su recorrido.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de segunda, el ganador fue David Currenti, que lo hizo con un score de 71 golpes para su recorrido. 

Foto:

Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Redacción Deportes
En una jornada, que se presentó con un clima ideal para la práctica del deporte al aire libre, una nueva edición de esta tradicional competencia se desarrolló en la entidad señera del golf en nuestra provincia, con gran cantidad de participantes.

En tercera se impuso José Luis Chaar, tras presentar una tarjeta de 65 golpes netos (5 bajo par), seguido por Gabriel Reboredo, que totalizó 69 golpes (1 bajo par), para su ronda.

En cuarta categoría, el primer puesto quedó en manos de Jaime Méndez, quien se impuso con un neto de 70 golpes; mientras que Ernesto Barrera ocupó el segunda puesto con un neto de 71 golpes.

Entre las damas, la ganadora fue Ethel Larregle, que presentó un acumulado de 66 golpes netos (4 bajo par), escoltada por la juvenil Mariana Masuet, con un neto de 70 golpes.

Jose Luis Chaar 3
GOLF CLUB ANDINO. Jose Luis Chaar brill&oacute; en la Copa Mazzeo en el Parque de Mendoza.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Jose Luis Chaar brilló en la Copa Mazzeo en el Parque de Mendoza.

A la finalización de la competencia, autoridades del Andino, junto a representantes de la firma auspiciante, ofrecieron un ágape a todos los participantes, ocasión donde se realizó la entrega de premios, además de efectuar gran cantidad de sorteos entre los presentes.

Todos los resultados de la Copa Mazzeo en el Golf Club Andino

Caballeros +5 a 9: 1) Sergio Fiandrino, 70; 2) Carlos Riveros, 73.

Caballeros 9.1 a 16: 1) David Currenti, 71; 2) Walter De Pellegrín, 72.

Caballeros 16.1 a 24: 1) José L. Chaar, 65; 2) Gabriel Reboredo, 69.

Caballeros 24.1 a 54: 1) Jaime Méndez, 70; 2) Ernesto Barrera, 71.

Damas +5 a 54: 1) Ethel Larregle, 66; 2) Mariana Masuet, 70.

