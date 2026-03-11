11 de marzo de 2026 - 13:40

Viajó para ver al Barcelona en la Champions League, se confundió y terminó en un partido de tercera división inglesa

A 600 kilómetros del partido real, un aficionado catalán terminó en la cancha del Exeter City tras confundir los dos estadios St James' Park del Reino Unido.

Por Francisco Moreno

Un hincha del Barcelona protagonizó este martes una de las confusiones más insólitas de la Champions League. Tras viajar desde España para alentar a su equipo contra el Newcastle, terminó como espectador en un encuentro de la tercera división inglesa por un error en la ubicación de su destino.

Al ingresar el destino en su GPS, el hincha no advirtió que en Inglaterra existen dos estadios con el mismo nombre: mientras el Newcastle United juega en su histórico recinto del norte, el modesto Exeter City, de la League One, tiene su casa en un estadio homónimo situado en el extremo suroeste del país.

La trampa de los nombres idénticos en el mapa británico

El error suele originarse en la configuración de los algoritmos de navegación que, ante términos de búsqueda idénticos, pueden sugerir la ubicación más cercana al punto de origen del usuario. Al viajar desde la capital británica, el sistema probablemente priorizó el estadio de Exeter, que se encuentra a una distancia significativamente menor en comparación con el trayecto hacia el norte de la isla.

El St. James Park - estadio de Exeter City

Cuando el hincha llegó a la entrada de la cancha del Exeter City y mostró su entrada para la Champions League, la sorpresa de los empleados fue total. A pesar de estar a casi 600 kilómetros del partido que realmente quería ver, el personal del club de tercera división tuvo un gesto de hospitalidad notable. Al notar la angustia del visitante, decidieron permitirle el ingreso para que no se quedara afuera de la jornada futbolística, aunque el nivel del juego distara mucho del espectáculo europeo que esperaba.

Mientras en el verdadero St James' Park el Barcelona lograba rescatar un agónico empate 1-1 frente al Newcastle, este aficionado solitario fue testigo del triunfo del Lincoln City por 1-0 sobre el Exeter. Fue una experiencia surrealista en la que, en lugar de ver a las estrellas mundiales del Barça, terminó rodeado de pocos hinchas del ascenso inglés en un estadio de capacidad reducida.

