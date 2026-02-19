19 de febrero de 2026 - 16:37

La UEFA abrió expedientes tras el escándalo de Prestianni con Vinícius JR por Champions League

El extremo argentino de Benfica quedó envuelto en un caso de presunto racismo contra el brasileño en plena Champions League y con la UEFA de por medio.

El futuro de Prestianni es incierto tras el cruce con Vinícius Jr.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después del partido entre SL Benfica y Real Madrid CF por los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League, Gianluca Prestianni se convirtió en protagonista de una controversia que ahora lo envuelve en una polémica. Tras el gol de Vini, el brasileño señaló al argentino ante el árbitro afirmando que el jugador de Benfica lo había insultado racista­mente.

Prestianni, de 20 años, respondió públicamente negando rotundamente haber proferido insultos racistas y afirmó que lo que dijo fue malinterpretado, argumentando que jamás fue racista y lamentando las amenazas recibidas luego del episodio. El club portugués también salió en su defensa mientras la situación se desarrolla.

Pese a su descargo en redes, la UEFA inició una investigación por la discriminación

La UEFA ya abrió una investigación formal y nombró a un inspector disciplinario para evaluar las acusaciones de comportamiento discriminatorio, un proceso que analizará declaraciones, testimonios y material audiovisual y que podría extenderse varias semanas antes de una resolución definitiva. De confirmarse la acusación, las normas del organismo europeo contemplan sanciones severas, con suspensiones que podrían ir más allá de los diez partidos en competiciones europeas.

Mientras tanto, la polémica se instaló de lleno en el fútbol europeo: jugadores, colegas y personalidades del deporte se pronunciaron al respecto, con versiones enfrentadas, y el caso trasladó el foco más allá de la cancha. A esto se suma la confirmación de que Prestianni planea estar con Benfica en el duelo de vuelta ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, a pesar del clima de hostilidad que se espera.

En lo deportivo, esta situación coloca a Gianluca en un momento complejo: además de la presión mediática y las reacciones de figuras de élite que apoyan al brasileño, su futuro cercano dependerá de cómo avance la investigación y de las decisiones que tome Benfica junto con la dirigencia del club portugués y su propio entorno.

A la espera del fallo de la UEFA, el futuro inmediato de Gianluca Prestianni quedó inevitablemente condicionado por el desarrollo de la investigación: si es exonerado, buscará dejar atrás el episodio y enfocarse plenamente en su crecimiento en SL Benfica; pero si recibe una sanción, el impacto no solo sería deportivo, sino también reputacional, en un contexto donde el fútbol europeo mantiene tolerancia cero frente a cualquier conducta discriminatoria.

