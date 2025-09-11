Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con más de 300 competidores.

El Estadio Dr. Vicente Polimeni será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa).

El próximo sábado, 13 de septiembre, el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa).

El torneo reunirá a más de 300 taekwondistas de toda la provincia, además de representantes de Neuquén, Buenos Aires y Chile, que competirán en las modalidades de Formas y Lucha. La jornada comenzará a las 9 de la mañana y promete ser una verdadera fiesta del deporte.

Una institución con trayectoria de Taekwondo La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), organizadora del evento, lleva más de 14 años formando practicantes en Mendoza, con 18 centros de entrenamiento en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Martín y Tunuyán.

La organización está encabezada por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), referente nacional del Taekwon-Do, que participó en nueve campeonatos mundiales, incluyendo dos con la Selección Argentina en Corea y Canadá, donde obtuvo el título de Bi-Campeón Mundial. Bajo su liderazgo, Mendoza ha formado múltiples campeones internacionales y mantiene un reconocimiento destacado en la escena mundial.

Taekwondo: una competencia con impacto social y deportivo La Copa Provincia de Mendoza no solo es una plataforma de competencia, sino también un espacio para fomentar valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia en niños, adolescentes y jóvenes. En un contexto social complejo, este tipo de encuentros se convierten en instancias clave de formación y contención a través del deporte. Datos de contacto: Redes sociales: Instagram y Facebook – APTa Mendoza Página oficial: apta-itf.com