11 de septiembre de 2025 - 21:54

Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con más de 300 competidores

El Estadio Dr. Vicente Polimeni será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa).

Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con más de 300 competidores.

Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con más de 300 competidores.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El próximo sábado, 13 de septiembre, el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, organizada por la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa).

Leé además

Mateo Di Leo Blas: el orgullo mendocino del taekwondo olímpico

Orgullo mendocino: conoce a Mateo Di Leo Blas, representante del taekwondo olímpico

Por Redacción Deportes
Lourdes Suriano necesita de todos para poder cumplir su sueño de ir al Mundial de Taekwondo.

Taekwondo adaptado: es la primera argentina con Síndrome de Down en alcanzar su categoría pero necesita ayuda para ir al Mundial

Por Julieta Rico
0006
Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con m&aacute;s de 300 competidores.&nbsp;

Taekwondo de Mendoza: llega la XI Copa Provincia con más de 300 competidores.

Una institución con trayectoria de Taekwondo

La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), organizadora del evento, lleva más de 14 años formando practicantes en Mendoza, con 18 centros de entrenamiento en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Martín y Tunuyán.

La organización está encabezada por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), referente nacional del Taekwon-Do, que participó en nueve campeonatos mundiales, incluyendo dos con la Selección Argentina en Corea y Canadá, donde obtuvo el título de Bi-Campeón Mundial. Bajo su liderazgo, Mendoza ha formado múltiples campeones internacionales y mantiene un reconocimiento destacado en la escena mundial.

0015

Taekwondo: una competencia con impacto social y deportivo

La Copa Provincia de Mendoza no solo es una plataforma de competencia, sino también un espacio para fomentar valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia en niños, adolescentes y jóvenes. En un contexto social complejo, este tipo de encuentros se convierten en instancias clave de formación y contención a través del deporte.

Datos de contacto:

Redes sociales: Instagram y Facebook – APTa Mendoza

Página oficial: apta-itf.com

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El 13 de septiembre se realizará la  XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo

Llega la XI Copa Provincia de Taekwondo a Las Heras y reunirá a más de 300 competidores

Por Redacción
Papu Gómez, rompió el silencio con respecto a su dóping y Selección Argentina. 

Por primera vez, Papu Gomez habó sobre Lionel Scaloni tras su salida de la Selección argentina

Por Redacción Deportes
GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de segunda, el ganador fue David Currenti, que lo hizo con un score de 71 golpes para su recorrido. 

Golf Club Andino: todos los ganadores de la Copa Mazzeo en el Parque

Por Redacción Deportes
Tras el histórico triunfo frente a Brasil, que lo clasificó para el Repechaje Intercontinental, Bolivia buscará su pasaje a un Mundial después de 31 años.

Bolivia hizo historia ante Brasil y la arenga de Lampe emocionó a todos

Por Sergio Faria