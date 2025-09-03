Llega la XI Copa Provincia de Taekwondo a Las Heras y reunirá a más de 300 competidores

El sábado 13 de septiembre, el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será el escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo.

El 13 de septiembre se realizará la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo

El 13 de septiembre se realizará la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras en Mendoza, que contará con más de 300 competidores de la región y de otros países.

El torneo contará con deportistas locales y de otras provincias como Neuquén y Buenos Aires, además de representantes de Chile. Competirán en las modalidades de Formas y Lucha, en una jornada que comenzará a las 9 de la mañana y se perfila como una gran celebración del Taekwondo.

La Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa), organizadora del evento, lleva más de 14 años formando taekwondistas en Mendoza. La institución cuenta con 18 centros de entrenamiento distribuidos en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Martín y Tunuyán, consolidando la práctica de este arte marcial en toda la provincia.

Taekwondo La competencia de Taekwondo será en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras en Mendoza La organización está encabezada por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), referente nacional del Taekwon-Do, que participó en nueve campeonatos mundiales, incluyendo dos con la Selección Argentina en Corea y Canadá, donde obtuvo el título de Bi-Campeón Mundial. Bajo su liderazgo, Mendoza ha formado múltiples campeones internacionales y mantiene un reconocimiento destacado en la escena mundial.

Taekwondo Las entradas se venderán en el ingreso del Estadio Polimeni el día del torneo, a un valor de 8.000 pesos. Gentileza La Copa Provincia no solo se centra en la competencia, sino que también busca fortalecer valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia entre niños, adolescentes y jóvenes. Este tipo de encuentros se convierte en una herramienta de formación y contención social, aportando al desarrollo integral de los participantes en un contexto de gran complejidad social.