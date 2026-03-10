El contundente pedido de Pablo Aimar para que la Finalissima tenga una sede confirmada

El cuerpo técnico de Scaloni espera una definición oficial mientras la organización evalúa si el Estadio Lusail es apto ante la escalada de violencia regional.

La organización de la Finalissima entre Argentina y España atraviesa horas decisivas. El encuentro, previsto originalmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, quedó en suspenso debido al conflicto bélico que sacude a Oriente Medio. Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico nacional, expresó la necesidad de priorizar la seguridad de las delegaciones.

La incertidumbre rodea al duelo entre los campeones de América y Europa. Aunque los fanáticos ya cuentan los días para ver a las estrellas en cancha, la seguridad se convirtió en el factor determinante para los organizadores. La escalada de violencia en la región, que involucra a potencias internacionales, obligó a replantear la viabilidad de jugar en Doha en los plazos previstos.

image Horas críticas para la reunión entre Conmebol, UEFA y Qatar Pablo Aimar, durante la presentación de la plataforma LPF Play, fue el primero en alzar la voz desde el entorno cercano a Lionel Scaloni: "No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro", afirmó el asistente técnico, dejando en claro que el deseo de disputar el trofeo está condicionado por el entorno. Sus palabras reflejan la preocupación de un plantel que no está dispuesto a arriesgar la integridad física.

La decisión final depende de una cumbre de urgencia que mantendrán los máximos organismos del fútbol con las autoridades qataríes. El mecanismo de suspensión responde a protocolos internacionales de gestión de riesgos: ante conflictos bélicos, los departamentos de seguridad de las federaciones evalúan si el entorno del estadio garantiza la protección total del público y los atletas. Si los informes técnicos indican un riesgo real, el protocolo exige la mudanza o la postergación del evento para evitar incidentes que podrían escalar a niveles diplomáticos mayores.

"No sabemos todavía donde se va a jugar. ¿Dónde prefieren jugarla? Donde sea seguro", destacó el riocuartense en exclusiva con Cadena 3. Más allá de la sede, el cuerpo técnico aprovecha estos días para trabajar en la mentalidad del grupo. Con el próximo Mundial en el horizonte, Aimar destacó que el mayor desafío es renovar la motivación de un equipo que ya alcanzó la gloria máxima.