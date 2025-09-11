Por primera vez, Papu Gomez habó sobre Lionel Scaloni tras su salida de la Selección Argentina

Alejandro “Papu” Gómez , suspendido por dos años por doping positivo, reveló detalles de su relación con Lionel Scaloni y su salida de la Selección argentina tras la consagración en el Mundial Qatar 2022. “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado” , comenzó el exfutbolista de Arsenal en diálogo con el periodista Julián Polo.

“Leo tenía 36, venía de la Lazio, y ya en el Atalanta había tenido quilombos : lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros”, contó el Papu, que espera regresar a las canchas con la camiseta del Pádova, de la Serie B.

En ese contexto añadió: “ No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llego al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él”.

“Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”, explicó Gómez.

“Como jugador Scaloni era insoportable”

“Papu” Gómez contó cómo era el DT de la Selección argentina como futbolista: “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario”.

Y agregó: “En ese momento ya buscaba ser técnico. El primer curso que hizo, el UEFA C, lo hizo en Bérgamo con tres o cuatro compañeros grandes que estábamos en ese momento”.

El exfutbolista de la Selección explicó que Scaloni supo rodear bien a Messi en la Albiceleste. “En la parte de gestión fue muy vivo e inteligente. Hizo una renovación muy buena en la Selección después de Rusia 2018, con chicos que tenían mucho hambre. Rodeó bien a Leo con jugadores talentosos que se iban a matar por él”.

También habló sobre la función del DT en el día a día. “Es muy cercano al jugador, y eso al futbolista le gusta: te va de frente y no dice boludeces. Los resultados empezaron a llegar y eso generó un ambiente de armonía”.

Pasé de no jugar un minuto a ser importante en la Copa América”

“Entendía mi rol y quería estar ahí. Leo me conocía como persona y sabía lo que le podía dar afuera y dentro del vestuario. Me hubiera gustado jugar más. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”, expresó.

Sobre la convocatoria de Scaloni al Cuti Romero contó. “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a Cuti”.

El fútbol, su esencia y su ejemplo: por el Papu Gómez decidió volver a jugar

El Papu Gómez se refirió al duro camino que le tocó atravesar tras la sanción y explicó cómo vive su regreso a las canchas. “La parte en la que no se toca la pelota es la más fea. Son las cosas que a uno no le gusta hacer, pero las tiene que hacer. Es la parte más sacrificada del fútbol: hay que correr y estar bien físicamente. No es lo mismo correr con un grupo que hacerlo solo en una cancha”, reconoció.

El volante reveló que siente este momento como un regreso a sus inicios: “Ahora me toca volver a vivir lo de antes: pasto alto, agujeros, lluvias, fríos. Es la parte más difícil. Pero también es un poco el amor por el fútbol, la esencia de jugar en el barrio y con tus amigos. Es volver a conectar con este parate”.

Firme en su decisión, dejó en claro que no piensa retirarse todavía: “No quiero que me retiren así porque no es mi momento. No lo van a decidir personas con saco y corbata que no hicieron deporte. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola con un montón de negativas y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

El Papu también recordó cómo vivió el golpe anímico: “Los primeros meses fueron duros. No entendía por qué me pasaba a mí, justo en mi mejor momento, después de haber ganado un Mundial. La vida te da estas sorpresas y la pasé mal. Tenía bronca con todo: con el fútbol, con el sistema. No me hago la víctima, la responsabilidad fue mía. El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy”.

El exjugador de Atalanta reveló que incluso se alejó del fútbol: “Me costaba verlo, apagaba las noticias. Me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo. Era un bucle del que no podía salir, pero de a poco pude levantarme”.

Por último, valoró los gestos que recibió en este tiempo: “Me sorprendió la gente que desapareció, no los culpo, y también me sorprendieron otros para bien: personas que jamás habían estado y de repente aparecieron. Conocí más gente en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”.