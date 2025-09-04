Lionel Messi y Claudio Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas

El ritual definitivo llegó. A horas del duelo con Venezuela, Messi, el presidente de la AFA y De Paul se tomaron el tiempo para los mates habituales.

Messi y Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas.

El día que nadie quería que llegue finalmente está tocando la puerta. Lionel Messi comienza su despedida de la Selección Argentina esta noche a partir de las 20.30 en el Estadio Monumental, cuando juegue ante Venezuela su último partido por Eliminatorias. Como antes de cada cotejo, no faltó el ritual junto a Claudio Tapia y Rodrigo de Paul; esta vez, lo titularon como"el mate sagrado".

image En el predio de AFA en Ezeiza que porta el nombre del capitán de la Albiceleste, los tres se sentaron en las posiciones que respetan desde la Copa América 2021; después de la primera gloria para el equipo de Lionel Scaloni, no dejaron de publicar la misma foto. Ahora, tiene un condimento especial y, posiblemente, Messi aparezca solo en pocas ocasiones más.

"El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sonrientes, con el termo forrado de la Albiceleste, compartieron uno de los últimos momentos con el capitán presente.