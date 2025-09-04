4 de septiembre de 2025 - 19:43

Lionel Messi y Claudio Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas

El ritual definitivo llegó. A horas del duelo con Venezuela, Messi, el presidente de la AFA y De Paul se tomaron el tiempo para los mates habituales.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el predio de AFA en Ezeiza que porta el nombre del capitán de la Albiceleste, los tres se sentaron en las posiciones que respetan desde la Copa América 2021; después de la primera gloria para el equipo de Lionel Scaloni, no dejaron de publicar la misma foto. Ahora, tiene un condimento especial y, posiblemente, Messi aparezca solo en pocas ocasiones más.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

