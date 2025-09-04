4 de septiembre de 2025 - 17:55

Eliminatorias Sudamericanas: Nicolás Tagliafico quedó desafectado de la Selección Argentina por una lesión

Nicolás Tagliáfico sufrió una molestia muscular y no estará ante Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas en Argentina.

Nicolás Tagliafico será baja en la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.&nbsp;

Nicolás Tagliafico será baja en la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, cuanta con 28 de los 29 jugadores convocados. 

Por Redacción Deportes

Qué le pasó a Tagliafico y quién será su reemplazante

El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, presentó la dolencia durante los entrenamientos y, tras ser evaluado por el cuerpo médico, se resolvió que no participe del encuentro frente a la Vinotinto.

En su lugar, todo apunta a que Lionel Scaloni recurrirá a Marcos “Huevo” Acuña. El lateral, actualmente en River, recuperó su nivel en los últimos meses y volvió a ser convocado por el entrenador para esta doble fecha. Con la baja de Tagliafico, tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos con la Albiceleste.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS. Marcos Acuña volvería a la titularidad en la Selección Argentina, reemplazando a Nicolás Tagliáfico.

El último antecedente de Acuña con la selección se remonta al 10 de septiembre de 2024, cuando ingresó desde el banco en la derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Ahora, con la clasificación asegurada y el objetivo puesto en preparar la Copa del Mundo, el “Huevo” aparece como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo en el cierre de la fecha 17.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

