Eliminatorias Sudamericanas: Nicolás Tagliafico quedó desafectado de la Selección Argentina por una lesión

Esta noche la Selección Argentina afrontará su último partido como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una baja inesperada. Nicolás Tagliafico quedó desafectado por una molestia muscular y no podrá estar presente en el duelo ante Venezuela en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas.

Qué le pasó a Tagliafico y quién será su reemplazante El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, presentó la dolencia durante los entrenamientos y, tras ser evaluado por el cuerpo médico, se resolvió que no participe del encuentro frente a la Vinotinto.

En su lugar, todo apunta a que Lionel Scaloni recurrirá a Marcos “Huevo” Acuña. El lateral, actualmente en River, recuperó su nivel en los últimos meses y volvió a ser convocado por el entrenador para esta doble fecha. Con la baja de Tagliafico, tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos con la Albiceleste.

El último antecedente de Acuña con la selección se remonta al 10 de septiembre de 2024, cuando ingresó desde el banco en la derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Ahora, con la clasificación asegurada y el objetivo puesto en preparar la Copa del Mundo, el "Huevo" aparece como la principal opción para ocupar el lateral izquierdo en el cierre de la fecha 17.