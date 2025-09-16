"Cagones" y "Señoritas de cabaret": el presidente de Chacarita y una terrible acusación a sus jugadores

El presidente de Chacarita Juniors, Néstor Di Pierro, apuntó con dureza contra los futbolistas después de la derrota por 1 a 0 ante Almirante Brown en San Martín, por la Primera Nacional . El dirigente eligió el programa partidario Mano a Mano Chacarita, que se emite por FM Bus 106.1, para manifestar su malestar y no se guardó nada.

“Son cagones, no hay nadie que vaya y pegue un grito”, disparó el mandatario, en alusión a la falta de reacción del equipo. Además, agregó: “que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”.

Di Pierro también cargó contra los jugadores por cuestiones extrafutbolísticas: “que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza ”, arremetió y, en la misma línea, sostuvo que el plantel dispone de todas las condiciones para rendir mejor: “Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día… No sé qué necesitan”.

Luego, el mandatario cuestionó la entrega en los últimos partidos: “estos jugadores no merecen que derramemos ni una lágrima por ellos. Parecen señoritas de cabaret”, afirmó, visiblemente molesto por la caída en la tabla de posiciones.

“Hace ocho fechas estábamos segundos, hace 12 primeros, y ahora estamos viendo si entramos al reducido ”, lamentó Di Pierro tras la derrota con Almirante Brown, que acrecentó la racha negativa de empates y derrotas que lo alejaron de la pelea directa por el ascenso .

El dirigente también hizo referencia al malestar de los simpatizantes: “estoy dolido como todos los hinchas de Chaca. Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto”.

El referente del Funebrero dejó en claro que la responsabilidad es de los futbolistas, más allá de los cambios en la conducción técnica: “antes, con el técnico, que no tenían relación... ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico?”, se preguntó, en referencia a la salida de Juan Manuel Azconzábal y la llegada de Carlos Mayor para intentar enderezar la campaña.

Por último, salvó de las críticas a dos jugadores en particular, como Víctor Figueroa, de quien dijo que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara” y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido.