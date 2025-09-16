16 de septiembre de 2025 - 12:39

"Cagones" y "Señoritas de cabaret": el presidente de Chacarita y una terrible acusación a sus jugadores

Tras la derrota ante Almirante Brown, Néstor Di Pierro criticó duramente al plantel y cuestionó la falta de actitud en plena definición de la Primera Nacional.

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, apuntó contra los jugadores del Funebrero

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, apuntó contra los jugadores del Funebrero

Foto:

Por Cristian Reta

El presidente de Chacarita Juniors, Néstor Di Pierro, apuntó con dureza contra los futbolistas después de la derrota por 1 a 0 ante Almirante Brown en San Martín, por la Primera Nacional. El dirigente eligió el programa partidario Mano a Mano Chacarita, que se emite por FM Bus 106.1, para manifestar su malestar y no se guardó nada.

Leé además

Violencia en la Liga Mendocina

Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Por Cristian Reta
Gustavo Quintero, nuevo DT de Independiente

Fin del misterio: Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como su nuevo DT

Por Cristian Reta

“Son cagones, no hay nadie que vaya y pegue un grito”, disparó el mandatario, en alusión a la falta de reacción del equipo. Además, agregó: “que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”.

Embed - Chacarita 0-1 Almirante Brown | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona B)

El duro presente que enojó al presidente de Chacarita

Di Pierro también cargó contra los jugadores por cuestiones extrafutbolísticas: “que dejen de pintarse el pelo de rubio, de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”, arremetió y, en la misma línea, sostuvo que el plantel dispone de todas las condiciones para rendir mejor: “Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día… No sé qué necesitan”.

Luego, el mandatario cuestionó la entrega en los últimos partidos: “estos jugadores no merecen que derramemos ni una lágrima por ellos. Parecen señoritas de cabaret”, afirmó, visiblemente molesto por la caída en la tabla de posiciones.

chacaoficial_545424037_18525802108052306_2445564821908048973_n

“Hace ocho fechas estábamos segundos, hace 12 primeros, y ahora estamos viendo si entramos al reducido ”, lamentó Di Pierro tras la derrota con Almirante Brown, que acrecentó la racha negativa de empates y derrotas que lo alejaron de la pelea directa por el ascenso.

El dirigente también hizo referencia al malestar de los simpatizantes: “estoy dolido como todos los hinchas de Chaca. Ayer la gente se fue como si nos hubiésemos ido al descenso. No se merecen esto”.

El referente del Funebrero dejó en claro que la responsabilidad es de los futbolistas, más allá de los cambios en la conducción técnica: “antes, con el técnico, que no tenían relación... ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico?”, se preguntó, en referencia a la salida de Juan Manuel Azconzábal y la llegada de Carlos Mayor para intentar enderezar la campaña.

Diseño sin título (28)

Por último, salvó de las críticas a dos jugadores en particular, como Víctor Figueroa, de quien dijo que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara” y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 25 del GP de Italia

¿Una piedra? Se conoció la insólita causa del abandono de Fernando Alonso en Monza

Por Cristian Reta
El gol olímpico de Ángel Di María

La imagen que confirma que el gol olímpico de Di María a Boca fue antirreglamentario

Por Cristian Reta
Vóley. La selección adulta masculina de Argentina dio cuenta de Corea del Sur.

Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación a octavos

Por Gonzalo Tapia
COPA LIBERTADORES: Vélez vs. Racing por los cuartos de final.  Partido de ida. 

Vélez recibe a Racing por la Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por Redacción Deportes