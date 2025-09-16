16 de septiembre de 2025 - 14:08

Se fue de Alpine antes del ascenso de Colapinto, es reserva de otro equipo y podría tener su gran chance en F1

Se trata de Ryo Hirakawa, ex piloto de Alpine y actual reserva de Haas, quien depende de una sanción de Oliver Bearman para ser titular en la Fórmula 1.

Ryo Hirakawa, expiloto de Alpine y actual reserva de Haas





Por Cristian Reta




Lo cierto es que el nipón tiene la esperanza de debutar en una carrera antes de que termine el año, debido a una potencial baja de uno de los pilotos del equipo estadounidense.

image
Hirakawa, expiloto de Alpine



El futuro de Hirakawa en la F1 depende de una sanción

De acuerdo con lo que dicta el reglamento de la Fórmula 1, si un piloto acumula 12 puntos en la Superlicencia en un año, recibe una penalización que le impide disputar una carrera. En ese contexto se encuentra hoy el británico Oliver Bearman, piloto de Haas, quien acumula ya 10 puntos y, si recibe dos más antes de finales de octubre, no podrá competir en un Gran Premio.

olliebearman_514320316_18414517042103604_121609021557795092_n
Ollie Bearman, piloto de Haas



En ese caso, Hirakawa sería el reemplazo ideal para ocupar su lugar en la parrilla y ser compañero en pista del francés Esteban Ocon.

Quién es Ryo Hirakawa y por qué se fue de Alpine

El corredor japonés viene precedido de una gran carrera en otras categorías como la Fórmula 3 Japonesa, donde destacó por su habilidad al volante. Su desempeño lo llevó a la Super Fórmula, una de las competencias más exigentes fuera de Europa, en la cual se consolidó como uno de los grandes talentos de Asia.

haasf1team_490296864_18470889169066561_5267892921959515522_n
Hirakawa, piloto de Haas



El gran salto lo dio en 2022, cuando ganó las prestigiosas 24 Horas de Le Mans con el equipo Toyota Gazoo Racing. Ese mismo año, logró su segundo título en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Pese a que no disputó carreras en la F1, hay que decir que en 2024 pudo participar en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi con McLaren y en el test de postemporada con Haas, familiarizándose con los desafíos técnicos y de pilotaje de esta categoría. En la actual temporada se subió al A525 en las prácticas de Suzuka, previo a su marcha de Alpine.

image

Sobre esta partida, Hirakawa manifestó en una entrevista con Motorsport, que no tuvo oportunidades y al ser consultado sobre si la presencia y los rumores sobre el ascenso de Colapinto influyó en su decisión, respondió: “Sí, no puedo negarlo. Creo que es difícil de responder, pero creo que así es como se entendió, así que sí”.




