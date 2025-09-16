16 de septiembre de 2025 - 13:22

Fútbol: La Conmebol hizo cambios en el VAR

Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en los torneos de fútbol de Copa Libertadores y Sudamericana

Por Gonzalo Tapia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio un paso trascendental en su compromiso con la transparencia y la modernización del arbitraje, ya que, a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, los árbitros principales explicarán en vivo sus decisiones tras una revisión de VAR.

Con esta medida, cada vez que el VAR intervenga en una jugada, el árbitro tomará el micrófono y comunicará al estadio y a la audiencia televisiva la decisión adoptada, aclarando si se trata de un gol anulado, un penal confirmado, una expulsión o cualquier otra determinación relevante.

El objetivo es reducir la confusión, fortalecer la confianza del público y acercar aún más el juego a los hinchas.

La implementación de esta herramienta cuenta con el aval de la IFAB y la FIFA y forma parte de la política de la Conmebol de profesionalizar y modernizar su arbitraje.

En los últimos años, la Confederación invirtió en tecnología y capacitación para sus jueces, y esta medida representa un nuevo hito en la búsqueda de transparencia.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, que se jugarán entre el 16 y el 26 de septiembre de 2025, serán el escenario de estreno de esta innovación.

De funcionar con éxito, el anuncio en vivo de las decisiones del VAR se mantendrá en semifinales y finales, consolidándose como una práctica habitual en el fútbol sudamericano.

