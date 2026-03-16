Fútbol ¿Irán o no irán? esa es la cuestion

La selección de futbol de Irán se mantiene firme en su intención de participar en el Mundial, la FIFA no ha hecho comentarios públicos sobre la controversia.

La selección de Irán se mantiene firme en su intención de participar en el próximo Mundial, que se llevará a cabo desde junio en Estados Unidos, Canadá y México. Esta determinación fue respaldada por autoridades del fútbol asiático y el gobierno iraní, a pesar de las advertencias emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del equipo.

Antecedentes de una controversia El secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, declaró en Kuala Lumpur que no ha habido comunicación alguna que sugiera que Irán podría ser excluido del torneo. "Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", afirmó durante una conferencia de prensa.

El dirigente también destacó que la federación iraní ha expresado formalmente su deseo de participar en el Mundial, a pesar de las tensiones políticas y militares en la región. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial", agregó.

Todo empezó por culpa de Trump La controversia surgió tras un mensaje de Trump en redes sociales, donde afirmó que el equipo iraní sería "bienvenido" en el torneo, aunque insinuó que su presencia podría acarrear riesgos. "Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió el mandatario, en medio del conflicto que mantiene a Estados Unidos e Irán.

Las declaraciones de Trump provocaron una rápida respuesta desde Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, subrayó que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar la seguridad del equipo. "Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud", afirmó.

Asimismo, la propia selección iraní se pronunció en redes sociales, reafirmando su intención de competir y recordando que el torneo es organizado por la FIFA, no por el gobierno estadounidense. "Nadie puede excluirnos del Mundial", señalaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático. Por el momento, la FIFA no ha hecho comentarios públicos sobre la controversia. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo publicó un mensaje en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, asegurando haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia. El calendario del conjunto iraní prevé disputar los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, mientras que cerrará su participación en la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle.