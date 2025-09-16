16 de septiembre de 2025 - 13:41

Hockey patín: Los seguidores felices porque empezó el Argentino en Leonardo Murialdo

El único quinteto mendocino que ganó en la primera fecha, fue el team de Hockey patín de Impsa, que se impuso a Huracán por goleada

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Comenzó a disputarse el campeonato Argentino de clubes de Hockey Patín, en primera damas en la pista de Leonardo Murialdo y el público colmó las instalaciones de la pista Canaria. Cabe destacar el gran trabajo de los padres y subcomisión de Hockey femenino del club de Villa Nueva.

Las zonas

En la zona “A” está integrada por: Leonardo Murialdo, Aberastain, GEBA y Bancaria. En el grupo B están Concepcion, Impsa, Huracán y Sindicato. En la Zona "C" están: UVT, Godoy Cruz, Giol y Social y en la "D": Ciudad de Buenos Aires, Andes Talleres y Valenciano.

Marcadores primera jornada

Los Resultados fueron Godoy Cruz 1, Social 7; Sindicato 1, Concepción 2; UVT 2, Giol 1; Impsa 12, Huracán 1; GEBA 2, UD Bancaria 4; Leonardo Murialdo 2, Aberastain 3 y Andes Talleres 3, Valenciano 4.

Lances de este martes

Los partidos de la segunda jornada serán:16.30: Talleres vs. Ciudad; 18, Giol vs. Social; 19.30, Murialdo vs. Bancaria y 21, Impsa vs. Concepción.

