Comienza la Champions League 2025/26: quiénes son los 29 argentinos que participarán del certamen de la UEFA

La Champions League 2025/26 de la UEFA comenzará este martes y allí se presentarán 29 futbolistas argentinos, los cuales integrarán la nómina de 15 de los 36 clubes que poseen el privilegio de estar en un certamen que cuenta con un formato que se renovó la pasada la campaña y que vio campeón al Paris Saint Germain.
Recordemos que en esta primera fase, los clubes disputarán ocho partidos y los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 deberán atravesar una ronda previa para seguir en carrera. El resto de los equipos quedarán eliminados.
Hay que decir que entre los principales candidatos se destacan: PSG, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Liverpool, entre otros clubes.