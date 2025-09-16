Comienza la Champions League 2025/26: quiénes son los 29 argentinos que participarán del certamen de la UEFA

Este martes arranca la fase principal de la UEFA Champions League, la competición más importante a nivel clubes y contará con importante presencia albiceleste.

Franco Mastantuono, Lautaro Martínez, Santiago Hezze y Mauro Icardi forman parte de los 29 argentinos que participarán de la Champions League 2025/26.

La Champions League 2025/26 de la UEFA comenzará este martes y allí se presentarán 29 futbolistas argentinos, los cuales integrarán la nómina de 15 de los 36 clubes que poseen el privilegio de estar en un certamen que cuenta con un formato que se renovó la pasada la campaña y que vio campeón al Paris Saint Germain.

Recordemos que en esta primera fase, los clubes disputarán ocho partidos y los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 deberán atravesar una ronda previa para seguir en carrera. El resto de los equipos quedarán eliminados.

Hay que decir que entre los principales candidatos se destacan: PSG, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Liverpool, entre otros clubes.

Estos son los 29 argentinos que disputarán la Champions League 2025/26 Franco Mastantuono (Real Madrid) Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter) Enzo Fernández (Chelsea) Alejandro Garnacho (Chelsea) Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) Juan Musso (Atlético Madrid) Nicolás González (Atlético Madrid) Nahuel Molina (Atlético Madrid) Julián Álvarez (Atlético Madrid) Giuliano Simeone (Atlético Madrid) Thiago Almada (Atlético Madrid) Nicolás Otamendi (Benfica) Enzo Barrenechea (Benfica) Gianluca Prestianni (Benfica) Juan Foyth (Villarreal) Zaid Romero (Brujas) Cristian Romero (Tottenham) Francisco Ortega (Olympiacos) Santiago Hezze (Olympiacos) Lorenzo Scipioni (Olympiacos) Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) Facundo Medina (Olympique Marsella) Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) Mauro Icardi (Galatasaray) Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Franco Mastantuono La joya que surgió de River deslumbró en su debut con el Real Madrid. "Nuevo ídolo", titularon los medios españoles tras su impactante presentación.

El ranking de los 36 equipos, según Athletic PSG Barcelona Real Madrid Liverpool Bayern Munich Manchester City Arsenal Chelsea Napoli Atlético Madrid Inter Bayer Leverkusen Juventus Athletic Bilbao Tottenham Hotspur PSV Newcastle United Atalanta Olympique Marsella Eintracht Frankfurt Ajax Borussia Dortmund Villarreal Mónaco Sporting de Portugal Benfica Unión Saint-Gilloise Galatasaray Brujas Slavia de Praga Olympiacos Copenhague Bodo /Glimt Pafos Qarabag Agdam Kairat Almaty