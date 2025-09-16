16 de septiembre de 2025 - 13:20

Comienza la Champions League 2025/26: quiénes son los 29 argentinos que participarán del certamen de la UEFA

Este martes arranca la fase principal de la UEFA Champions League, la competición más importante a nivel clubes y contará con importante presencia albiceleste.

Franco Mastantuono, Lautaro Martínez, Santiago Hezze y Mauro Icardi forman parte de los 29 argentinos que participarán de la Champions League 2025/26.

Foto:

Por Cristian Reta

La Champions League 2025/26 de la UEFA comenzará este martes y allí se presentarán 29 futbolistas argentinos, los cuales integrarán la nómina de 15 de los 36 clubes que poseen el privilegio de estar en un certamen que cuenta con un formato que se renovó la pasada la campaña y que vio campeón al Paris Saint Germain.

Recordemos que en esta primera fase, los clubes disputarán ocho partidos y los ocho mejores clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 deberán atravesar una ronda previa para seguir en carrera. El resto de los equipos quedarán eliminados.

Hay que decir que entre los principales candidatos se destacan: PSG, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Liverpool, entre otros clubes.

Estos son los 29 argentinos que disputarán la Champions League 2025/26

  1. Franco Mastantuono (Real Madrid)
  2. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  3. Lautaro Martínez (Inter)
  4. Enzo Fernández (Chelsea)
  5. Alejandro Garnacho (Chelsea)
  6. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund)
  7. Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
  8. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  9. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
  10. Juan Musso (Atlético Madrid)
  11. Nicolás González (Atlético Madrid)
  12. Nahuel Molina (Atlético Madrid)
  13. Julián Álvarez (Atlético Madrid)
  14. Giuliano Simeone (Atlético Madrid)
  15. Thiago Almada (Atlético Madrid)
  16. Nicolás Otamendi (Benfica)
  17. Enzo Barrenechea (Benfica)
  18. Gianluca Prestianni (Benfica)
  19. Juan Foyth (Villarreal)
  20. Zaid Romero (Brujas)
  21. Cristian Romero (Tottenham)
  22. Francisco Ortega (Olympiacos)
  23. Santiago Hezze (Olympiacos)
  24. Lorenzo Scipioni (Olympiacos)
  25. Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)
  26. Facundo Medina (Olympique Marsella)
  27. Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)
  28. Mauro Icardi (Galatasaray)
  29. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
El ranking de los 36 equipos, según Athletic

  1. PSG
  2. Barcelona
  3. Real Madrid
  4. Liverpool
  5. Bayern Munich
  6. Manchester City
  7. Arsenal
  8. Chelsea
  9. Napoli
  10. Atlético Madrid
  11. Inter
  12. Bayer Leverkusen
  13. Juventus
  14. Athletic Bilbao
  15. Tottenham Hotspur
  16. PSV
  17. Newcastle United
  18. Atalanta
  19. Olympique Marsella
  20. Eintracht Frankfurt
  21. Ajax
  22. Borussia Dortmund
  23. Villarreal
  24. Mónaco
  25. Sporting de Portugal
  26. Benfica
  27. Unión Saint-Gilloise
  28. Galatasaray
  29. Brujas
  30. Slavia de Praga
  31. Olympiacos
  32. Copenhague
  33. Bodo /Glimt
  34. Pafos
  35. Qarabag Agdam
  36. Kairat Almaty
