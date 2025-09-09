Hockey Patín: Leonardo Murialdo se prepara para organizar y disputar el campeonato Argentino para damas

En el club Leonardo Murialdo están afinando los últimos detalles de lo que será el campeonato Argentino para clubes en Hockey Patín , capítulo femenino, que es la competencia más antigua del país en este deporte y la más importante.

Este año la entidad de Villa Nueva tiene dos objetivos organizar y competir de la mejor forma en este torneo."Ganamos el pasaje a disputar esta competencia, porque fuimos campeones mendocinos del año pasado, porque además ganamos el Apertura y Clausura, y organizamos la competencia", expresó el Dt de la escuadra de seniors damas Jorge Ulagnero.

Luego el DT explicó que: "Será un campeonato duro, porque hay buenos equipos. La zona que nos tocó es complicada. Nos toco Aberastain, que jugó la intercontinental, GEBA eterno campeón metropolitano y Bancaria que tiene jugadoras campeonas del mundo. Pero todas las zonas son duras y parejas".

"Nos hemos preparado bien. El tema es hemos tenido muchos partido por torneos locales y liga a la par. Además, he tenido jugadoras de esta primera que han disputado los Argentinos de juveniles y juniors, nos tuvimos que acomodar como pudiéramos los entrenamientos. La idea es tratar de ganar todos los partidos, los tomamos todos los cotejos como verdaderas finales y queremos estar lo más arriba posible", dijo Ulagnero.

El equipo está conformado por Valentina Cardozo, Julieta Massara, Francesca Bagnariol, Guadalupe Núñez, Pilar Abaid, Paula Gómez, Malen Castillo, Yara Váldez, Sofia Molina, Iara Fiorentini, y Amanda Mansilla.. El PF es destacado Francisco Nardi.

Como refuerzo Leonardo Murialdo trajo a Pilar Abaid de San Martín y "volvieron a jugar Sofía Molina y Massara Julieta, que nos dan la conjunción perfecta de experiencia y juventud".

Claudio Cardozo es el titular de la Subcomisión de Hockey Patín del Club Leonardo Murialdo y puntualizó: "Es un gran desafío organizar un torneo como este. Es una parte muy importantes para un proyecto como sub comisión".

Después Cardozo dijo sobre cómo esta en la actualidad la rama femenina del hockey patín de Murialdo. "Muy bien. Con muchas jugadoras. Escuelitas desde 4 años hasta de 10 años. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 tenemos patines disponibles. Muchas jugadoras de mini e infantil. Somos los últimos campeones del torneo internacional del torneo de Bancaria 2024 en categoría infantil y proyectamos duplicar las categorías".

otra de murialdo

La capitana es Iara Fiorentini dijo: "La verdad que estamos muy ansiosas y nerviosas, ya que es un torneo a nivel nacional y que se realiza en nuestro club. Queremos dejar a Murialdo en lo más alto del hockey sobre patines".

"Creo que lo mejor que tiene el equipo es la compañía, la unión y el respeto que hay entre nosotras y los dirigentes. También un factor que empuja mucho al equipo para seguir saliendo adelante es todo el apoyo por parte del club, los padres, dirigentes y las nenas más pequeñas que siempre están en una tribuna alentando", sumó la capitana.

Acerca de los rivales a vencer, Iara indicó que: "¡Todos! Nos hemos estado preparando con el objetivo de salir campeonas por eso es que queremos vencer a todos los equipos para conseguir nuestro objetivo. Tanto en San Juan, Buenos Aires y Mendoza hay equipos muy buenos que nos van a dar pelea y van a querer ganar este torneo tanto como lo queremos nosotras".

La capitana del elenco de hockey patín canario contó sobre la preparación y la previa a este certamen de nivel nacional. "La verdad que toda la previa para el torneo ha sido dura debido a que hemos tenido que sacrificar muchas cosas de nuestra vida cotidiana y de nuestra rutina para poder asistir a un entrenamiento fuera de horario o fuera de los días que se suelen entrenar. Desde los días de semana al entrenar en la siesta hasta los fines de semana al entrenar en la mañana. Todas venimos haciendo un esfuerzo gigante al dejar de lado nuestras cosas pero todo esfuerzo tiene su recompensa y esperamos que esto pueda ser reflejado en el torneo de la mejor manera".