Estudiantes de La Plata reaccionó y amargó a Gimnasia y Esgrima en el Parque
El Lobo lo ganaba con un gol de Módica, pero el Pincha lo dio vuelta en una ráfaga liderada por Tiago Palacio y se llevó un 2a 1 clave por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional. El Lobo lleva 6 partidos sin ganar.
El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.
Foto:
Ramiro Gómez
En la primera que tuvo el goleador del Lobo, Agustín Módica, la mandó al fondo del arco de Muslera.
Foto:
Ramiro Gómez
Un pase filtrado dejó mano a mano a Mortadela Rodríguez y a Muslera, quien eludió el arquero pero el balón se le fue largo cuando quedaba frente al arco en solitario.
Gimnasia y Esgrima no pudo frente a Estudiantes de La Plata y cayó 2 a 1, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Ariel Broggi, que venía de sumar tres empates consecutivos, no logró sostener la ventaja con la que se fue al vestuario en el primer tiempo gracias al gol de Módica. Estudiantes, en una ráfaga y bajo la conducción del mejor jugador del partido, Tiago Palacio, dio vuelta el marcador en un abrir y cerrar de ojos.
El encuentro fue de ida y vuelta, principalmente en la primera etapa. El trabajo y control de juego de Palacio le permitió al conjunto platense llegar en varias ocasiones al arco defendido por Rigamonti. Sin embargo, la labor defensiva de Paredes, Saavedra, Mondino y Muñoz le dio al Lobo cierta solidez ante la imprecisión de su rival.
Sobre el cierre se fue al descanso con la ventaja
Una de las más claras fue un pase filtrado de Sánchez para “Mortadela” Rodríguez, que eludió a Muslera, pero el balón se le fue largo cuando tenía el arco a su disposición.
Gimnasia no tenía precisión en los últimos metros y, además, evidenciaba algunas imprecisiones en el mediocampo. Aun así, cuando logró salir rápido por los laterales, complicó al equipo dirigido por Medina.
Sobre el cierre de la primera etapa, tras una guapeada de Saavedra, el Lobo encontró la ventaja con un gol de Módica y se fue al descanso arriba en el marcador.
El Pincha y una ráfaga de jerarquía
En el complemento, Estudiantes salió con un inspirado Palacios y no le dio respiro a Rigamonti. Una salvada espectacular de Paredes le costó una lesión al lateral, que debió ser reemplazado por Cortez.
Con Palacio, Cetré y Carrillo, el Pincha presionó alto y el Lobo no logró hacer pie. Le dieron demasiado espacio a Palacios, quien sacó un remate extraordinario para vencer al arquero mensana con un golazo. Apenas un minuto más tarde, Meza volvió a exigir al 1 local.
El Lobo no encontró variantes
Era el peor momento de Gimnasia, que no lograba asentarse en su propia cancha y no salía del acecho rival.
Tras un centro pasado, Carrillo la bajó para Palacios, que marcó el 2 a 1. El 10 de Estudiantes luego estrellaría un remate en el travesaño, en una jugada que pudo haber sentenciado el partido. A esa altura, Rigamonti ya había evitado una diferencia mayor.
Fue pura actitud lo del Lobo de Broggi, pero las variantes no pesaron en ofensiva y el equipo careció de claridad para, al menos, rescatar un punto en casa.
El sábado Gimnasia visitará a Newells en Rosario, donde buscará recuperarse de esta caída.
Las formaciones Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Estudiantes de La Plata: Facundo Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Benedetti, Ezequiel Piovi; Castro, Amovil, Amondarain, Tiago Palacio, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: DT: Alexander Medina.