El gran déficit de Broggi: Gimnasia y Esgrima no responde en los complementos

Se quedó con las manos vacías el Lobo. Gimnasia y Esgrima no logró reaccionar frente a Estudiantes de La Plata, que con una ráfaga de buen fútbol y jerarquía le alcanzó para derrumbar las ilusiones del equipo de B roggi de volver a festejar ante su gente. Fue una derrota dura en su propio estadio.

Estudiantes de La Plata reaccionó y amargó a Gimnasia y Esgrima en el Parque

El equipo mendocino volvió a mostrar una buena versión en el primer tiempo, como le ha sucedido en varios pasajes de este Torneo Apertura en su primer año en la categoría. Sin embargo, también repitió los problemas que arrastra en los complementos: le cuesta sostener lo hecho en la etapa inicial y termina pagando caro sus errores.

En otras ocasiones logró resistir con esfuerzo, pero esta vez, más allá de la actitud y la entrega, no le alcanzó ni siquiera para intentar rescatar un punto ante el Pincha.

Además, lejos de sus mejores noches, Gimnasia terminó con la preocupación de las salidas de dos piezas clave como L uciano Paredes y Ezequiel Muñoz, ambos reemplazados por molestias físicas.

Lo cierto es que el Lobo perdió el control del partido en un momento clave y terminó siendo superado por su rival. No supo aprovechar su momento ni sostener la ventaja cuando la tenía a su favor.

El entrenador no ocultó su amargura

Tras el encuentro, el entrenador Ariel Broggi valoró lo hecho en la primera mitad, aunque lamentó el desenlace: “Buscamos hacer un gol antes que ellos, pero nos convierten un gol de otro partido y después llega el segundo. Se nos hizo difícil también por los cambios obligados. Más allá del dolor por la derrota, el equipo volvió a ser muy competitivo. Duele porque el esfuerzo fue muy grande y nos quedamos sin nada”.

image Muy a pesar de la variantes que ensayó el entrenador, el Lobo no mostró mucha mejora en el juego. Ramiro Gómez

Sobre las lesiones, el DT explicó: “Lucho (Paredes) tiene el tobillo muy hinchado, mañana veremos cómo evoluciona y habrá que hacerle estudios. Estaba haciendo un gran partido y pensábamos aprovechar esa banda. La lesión nos condicionó. Entró Ismael, que no tiene mucha continuidad, al igual que Franco. Estamos jugando muy seguido, todo muy comprimido, y es normal que aparezcan estas molestias. Tanto ‘Chiqui’ (Muñoz) como Lucho estaban muy doloridos”.

A pesar del resultado, Broggi destacó la entrega de sus dirigidos: “Aun así, el equipo hizo un gran esfuerzo ante un gran rival. Da lástima quedarnos sin nada”.

Los puntos no se merecen

Consultado sobre el balance tras once fechas, fue claro al respecto si han merecido algo más: “Sí, tenemos menos de lo que merecemos, pero el fútbol no es de merecimientos. Está claro que el equipo compite y, por momentos, es más que el rival. Tenemos que seguir sumando como lo veníamos haciendo en canchas difíciles, como ante Boca en la Bombonera o frente a Riestra. Nuestro objetivo es mantener la categoría y debemos seguir por ese camino”.

image El autor del gol de Gimnasia y Esgrima, Agustín Modica. Ramiro Gómez

Ahora a sumar de visitante

Finalmente, analizó el rendimiento general: “El equipo sigue siendo protagonista y corre más que el rival. Tenemos que seguir trabajando y ajustando detalles, pero también entender que necesitamos sumar, porque los puntos son los que realmente cuentan”.

image Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, se lamentó no haber sumado puntos en condición de local. Ramiro Gómez

Pese a elogiar a sus dirigidos y destacar los buenos primeros tiempos del equipo, Gimnasia sabe que necesita sumar, porque los puntos son los que valen. Eso deberá buscarlo en su próxima visita a Rosario, donde enfrentará a un golpeado Newell’s, que atraviesa un momento de crisis.