Fútbol Europeo: Están los primeros clasificados a cuartos de final de la Champions League

Fútbol. En esta jornada comenzaron a definirse los primeros clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League , máximo certamen continental europeo.

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Se disputaron cuatro partidos de la vuelta de los octavos de final que marcaron los primeros equipos que avanzan de ronda. Real Madrid , PSG, Arsenal y Sporting de Lisboa sellaron su pasaporte a la siguiente fase tras eliminar a Manchester City, Chelsea, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt, respectivamente.

En el primer turno, el sorprendente Bodo/Glimt no pudo con Sporting de Lisboa: pese a que había goleado 3-0 en la ida, el equipo portugués lo aplastó 5-0 en la revancha y avanzó de fase.

Posteriormente, Real Madrid afianzó su poderío y dejó en el camino al Manchester City en un duelo de titanes.

Además, PSG fue una aplanadora indescifrable para Chelsea y lo goleó 3-0 en Londres. En la ida, había ganado 5-2, por lo que avanzó de fase con comodidad y autoridad.

Por último, Arsenal venció 2-0 al Bayer Leverkusen, con goles de Eberechi Eze y Declan Rice, y también está en cuartos de final.