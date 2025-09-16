16 de septiembre de 2025 - 17:18

San Lorenzo quedó acéfalo y la crisis sigue escalando

La renuncia de varios directivos de San Lorenzo provocó que el futuro del club que pertenece a la Liga Profesional quede sin rumbo claro

San Lorenzo no logra dejar atrás las consecuencias del video filtrado de Marcelo Moretti

Foto:

San Lorenzo
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La situación se produjo en la reunión de Comisión prevista para este martes. Allí, con la presencia de hinchas en las inmediaciones y con parte de la oposición dando quórum, el Ciclón quedó acéfalo debido a las masivas renuncias de sus dirigentes. Si bien por el momento no quedó claro de cuantas personas oficializaron la salida, es un hecho de que fueron las suficientes para obligar a dar ciertos pasos.

Las medidas habían sido adelantadas por los integrantes de la primera minoría de San Lorenzo. Por ejemplo, su vicepresidente Andrés Terzano, que había asegurado a TyC Sports: "Nuestro bloque va a aportar las renuncias necesarias para generar acefalía. Aún hay seis personas más de Boedo en Acción que no renunciaron. La gestión fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria. Estamos convencidos de que el camino es que se convoque a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado"

El escándalo que derivó en la renuncia masiva:

image
Mart&iacute;n Cigna, dirigente de San Lorenzo que denunci&oacute; a Moretti

Martín Cigna, dirigente de San Lorenzo que denunció a Moretti

La gota que rebalsó el vaso se produjo hace una semana, en la previa del duelo ante Racing por la Liga Profesional. Allí, el Secretario General Martín Cigna, denunció que su firma fue falsificada para presentar un documento oficial.

Específicamente, el directivo apuntó contra el presidente Marcelo Moretti luego de observar su firma en una declaración jurada donde se informaba la delegación que asistiría al partido contra la Academia.

"No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia (en la previa del partido con Racing). Constituye una situación compleja, porque primero constituye un delito; pero por otro lado, esto da la pauta que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti"

