San Lorenzo quedó acéfalo y la crisis sigue escalando

La renuncia de varios directivos de San Lorenzo provocó que el futuro del club que pertenece a la Liga Profesional quede sin rumbo claro

Desde la explosión interna que significó la viralización de un video de su presidente Marcelo Moretti aceptando un fajo de dólares, San Lorenzo no logra reacomodarse institucionalmente para poder dar vuelta la página. Ahora, luego de otro escándalo, gran parte de su Comisión Directiva renunció.

La situación se produjo en la reunión de Comisión prevista para este martes. Allí, con la presencia de hinchas en las inmediaciones y con parte de la oposición dando quórum, el Ciclón quedó acéfalo debido a las masivas renuncias de sus dirigentes. Si bien por el momento no quedó claro de cuantas personas oficializaron la salida, es un hecho de que fueron las suficientes para obligar a dar ciertos pasos.

Que pasará con San Lorenzo en el futuro: image San Lorenzo y una crisis sin fin Ahora el Cuervo tendrá que diagramar una Comisión interina, encargada de llevar a cabo un proceso eleccionario dentro de 120 días que permita devolverle el orden a uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.

Las medidas habían sido adelantadas por los integrantes de la primera minoría de San Lorenzo. Por ejemplo, su vicepresidente Andrés Terzano, que había asegurado a TyC Sports: "Nuestro bloque va a aportar las renuncias necesarias para generar acefalía. Aún hay seis personas más de Boedo en Acción que no renunciaron. La gestión fracasó y perdió toda credibilidad y legitimidad ante la masa societaria. Estamos convencidos de que el camino es que se convoque a elecciones en un plazo corto con un proceso de transición ordenado"

El escándalo que derivó en la renuncia masiva: image Martín Cigna, dirigente de San Lorenzo que denunció a Moretti La gota que rebalsó el vaso se produjo hace una semana, en la previa del duelo ante Racing por la Liga Profesional. Allí, el Secretario General Martín Cigna, denunció que su firma fue falsificada para presentar un documento oficial.