Fin del misterio: Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como su nuevo DT

El entrenador ex Vélez Sarsfield llegó a un acuerdo de palabra y se sentará en el banco de suplentes del Rojo en los próximos días.

Independiente transita un flojo semestre y la última derrota 1-0 ante Banfield en el Libertadores de América fue la gota que rebalsó el vaso y culminó con la renuncia de Julio Vaccari de la dirección técnica del club. Tan solo dos días bastaron para que el Rojo anuncie a Gustavo Quinteros como el nuevo entrenador de la institución.

Luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo de palabra, tanto en lo deportivo como en lo económico, el flamante director técnico firmará contrato con el “Rojo” hasta diciembre del 2026, tras una positiva reunión virtual con la Comisión Directiva de la institución, informó el periodista de ESPN, Nico Brusco.

Gustavo Quinteros es el nuevo DT del Gremio Gustavo Quinteros es el nuevo DT de Independiente Lo cierto es que “El Profesor” se encuentra actualmente de vacaciones en Miami y no tenía previsto su regreso hasta el 23 de septiembre, pero el fuerte interés del conjunto de Avellaneda cambió los planes del entrenador de 60 años.

Por lo pronto, Independiente se prepara para el clásico del próximo domingo ante San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura, torneo en el que el Rojo todavía no sumó de a tres y que el Carlos Matheu se hará cargo como DT interino.

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente Julio Vaccari renunció como DT de Independiente Quién es Gustavo Quinteros, el nuevo DT de Independiente El entrenador santafesino se encontraba sin club y en los últimos meses, su futuro estuvo vinculado con Boca Juniors, e incluso postergó sus vacaciones con la intención de un posible llamado del Xeneize.