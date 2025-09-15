15 de septiembre de 2025 - 10:22

Diamantes argentinos en Francia: Panichelli y el Colo Barco recibieron un particular apodo en la Ligue 1

La Ligue 1 destacó a los jugadores del Racing de Estrasburgo con un apodo que resalta el carácter y protagonismo que mostraron en el arranque de la temporada.

Joaquín Panichelli y el Colo Barco, figuras en Francia

Por Cristian Reta

El fútbol argentino sigue exportando talento a Europa y, en esta oportunidad, los reflectores se posaron sobre dos jóvenes que comienzan a consolidarse en Francia. Se trata de Joaquín Panichelli y Valentín “Colo” Barco, ambos integrantes del Racing de Estrasburgo, que fueron reconocidos en las redes oficiales de la Ligue 1 con un apodo que generó repercusión: “La grinta”.

La denominación apunta a resaltar el empuje y la intensidad que mostraron los futbolistas en el inicio de la competencia, valores que la propia Ligue 1 decidió subrayar al compartir la etiqueta en una publicación dedicada a los argentinos.

image

La grinta argentina en la Ligue 1 de Francia

Panichelli, delantero surgido de River, se sumó recientemente al club francés y ya consiguió ganarse la confianza del cuerpo técnico gracias a su capacidad goleadora. Barco, por su parte, desembarcó procedente del Brighton inglés, tras un frustrado préstamo en Sevilla y se consolidó en el sector izquierdo, convirtiéndose en una de las piezas con mayor proyección en el equipo.

El hecho de que la Ligue 1 los bautizara de esta manera fue interpretado como un reconocimiento al estilo combativo que ambos despliegan en el campo de juego. “La grinta”, un término que puede interpretarse como garra, valentía o coraje, suele utilizarse en el ámbito futbolístico para describir a jugadores con determinación y espíritu competitivo, atributos que Panichelli y Barco exhibieron en el arranque de la temporada.

Con apenas unos partidos disputados, tanto Panichelli como Barco comienzan a dejar huella en el fútbol galo y piden pista para la Selección Argentina, en una convocatoria que podría llegar si continúan a este nivel, donde el equipo se encuentra quinto con 9 puntos de 12 disputados.

