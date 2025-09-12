12 de septiembre de 2025 - 23:05

Error de pronunciación viral: el delirante viaje de dos amigas que querían ir a Niza y terminaron en Túnez

Dos jóvenes turistas se volvieron noticia cuando una confusión de lenguaje en el aeropuerto derivó en un viaje al norte de África en vez de Francia.

Dos jóvenes turistas se volvieron virales en TikTok al relatar cómo su viaje a Niza terminó, por un error, en la ciudad de Túnez.

Dos jóvenes turistas se hicieron virales en TikTok tras compartir su insólito error al viajar. Su destino original planeado era Niza, al sur de Francia, pero debido a una confusión en la pronunciación del nombre llegaron a Túnez, al norte de África.

Las jóvenes se dieron cuenta de su error demasiado tarde, justo cuando estaban por abordar el vuelo que las llevaría a un destino muy distinto al que habían planeado en la Costa Azul.

La similitud fonética entre los nombres de las ciudades, Túnez y Niza, fue la causa principal del error, convirtiendo una simple confusión en un inesperado cambio de planes para las turistas.

Entre las reacciones de los usuarios hubo de todo: quienes no paraban de reírse de la situación, algunos indignados por el descuido y otros que defendieron al destino final, destacando la belleza de Túnez.

La explicación detrás del insólito episodio apareció después: las jóvenes tenían un pasaje a Niza, pero al llegar tarde al vuelo lo intentaron reprogramar en un mostrador en Roma. El recepcionista entendió “Túnez” en lugar de “Niza” y emitió los nuevos billetes. “Recibí estas fotos y mensajes en tiempo real, estábamos estresados”, escribió uno de los usuarios quien parecía conocer la situación.

Los comentarios iban entre la burla y la sorpresa: “¿Cómo puede pasar esto en 2025?”, se preguntaron algunos. Otros bromearon con la buena fortuna de las viajeras: “A veces el vuelo equivocado te lleva al lugar correcto, Túnez es absolutamente hermoso”.

Sin embargo, también hubo críticas fuertes al desconocimiento geográfico: “Esto es vergonzoso, África es un continente. Decir ‘Túnez, África’ es como decir ‘Nueva York, Norteamérica’”, cuestionó un usuario. Otro fue más irónico: “La geografía es ilegal en Estados Unidos”.

