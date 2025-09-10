10 de septiembre de 2025 - 16:15

Pasajera cocina su propia comida en un vuelo: "No me gusta la comida del avión, así que la hice yo"

Ante la pregunta de los aviones y el clásico menú “pollo o pasta”, una pasajera decidió optar por la segunda opción… pero hecha por sus propias manos.

Una mujer cocina ñoquis desde cero en pleno vuelo. El video generó gran reprecusión en TikTik y deja a los usuarios con la intriga de cómo logró cocinarlos.

Una mujer cocina ñoquis desde cero en pleno vuelo. El video generó gran reprecusión en TikTik y deja a los usuarios con la intriga de cómo logró cocinarlos.

Foto:

Por Redacción

Katie, se vuelve viral tras publicar un video donde prepara un plato de pasta desde cero durante el vuelo. La pasajera tenía harina, agua, huevos e incluso el aparato necesario para dar forma a los ñoquis. Durante el clip mostraba cómo mezclaba los ingredientes y deja la pasta lista para ser cocinada.

Leé además

La tristeza de un perro al ver cómo lavaban a su peluche favorito y tenía que esperar a tenerlo de vuelta. El video conmovió a millones en TikTok.

Le lavaron su juguete favorito y su cara lo dice todo: el tierno momento de un perro se hace viral

Por Redacción
Debate sobre si las mujeres mendocinas son o no infieles.

Debate viral: un influencer opinó que las chicas de Mendoza son "todas infieles" y generó polémica

Por Román Pérez

La cuenta de TikTok bajo el nombre @buonapastaclub compartió el video en su cuenta de donde suele subir videos relacionados con su amor por la pasta. Allí explicó que detesta la comida de los aviones, por lo que decidió cocinar su propio menú.

TikTok">
Embed - Anyone else? — #pasta #pastalover #airplane #cooking #foodie

La actitud durante el vuelo generó gran repercusión

El video ya supera los 10 millones de visualizaciones, con más de 3 mil comentarios y generó una fuerte división entre los usuarios.

Muchos usuarios se preguntaron cómo logró pasar los ingredientes por los controles de seguridad, pero la principal incógnita, y la más repetida, fue el método de cocción de la pasta. “¿Cómo lo cocinaste? ¿Con un hervidor eléctrico?”, comentó una usuaria intrigada. Con humor, otro preguntó si se podía pedir una taza de agua hirviendo a bordo, mientras las reacciones se multiplicaban: “Tenés pasta cruda… ¿y ahora qué?”, fue una de las interrogantes con más reacciones.

Otros comentaron con ironía sobre lo insólito de la situación: “La comida de avión no siempre es buena, pero es mejor que ñoquis crudos”, escribió un usuario. “No cocino en mi casa, menos voy a cocinar en un avión”, bromeó otro.

También hubo quienes criticaron la falta de conciencia al hacerlo en un espacio público: “Normalicemos recordar que estás en público”, comentó alguien en tono molesto y ante esto agregó: "no quiero imaginarme la reacción de su compañero de fila".

Aunque Katie mostró el procedimiento completo de su receta, el gran misterio sigue siendo el mismo: ¿logró cocinar e ingerir finalmente los ñoquis?

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La historia viral de un joven que encontró su niñez en viejos VHS

Un tesoro del pasado: la historia viral de un joven que encontró su niñez en viejos VHS

Por Redacción
Donald Trump inició el proceso de deportaciones: llega a Ezeiza el primer avión con argentinos

Llega el vuelo de argentinos deportados por Trump: por qué Milei no protestó y de qué se los acusa

Por Redacción Política
Sorprendieron a una pareja en medio de una infidelidad durante un show de Coldplay

El marido de la mujer escrachada con su amante en el recital de Coldplay rompió el silencio: qué reveló

Por Redacción
Béisbol: una fanática obligó a un niño a entregar la pelota que su padre había atrapado y regalado

Obligó a un niño a darle la pelota de bésibol que su padre había atrapado para él y las redes estallaron

Por Redacción