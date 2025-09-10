Pasajera cocina su propia comida en un vuelo: "No me gusta la comida del avión, así que la hice yo"

Ante la pregunta de los aviones y el clásico menú “pollo o pasta”, una pasajera decidió optar por la segunda opción… pero hecha por sus propias manos.

Una mujer cocina ñoquis desde cero en pleno vuelo. El video generó gran reprecusión en TikTik y deja a los usuarios con la intriga de cómo logró cocinarlos.

Katie, se vuelve viral tras publicar un video donde prepara un plato de pasta desde cero durante el vuelo. La pasajera tenía harina, agua, huevos e incluso el aparato necesario para dar forma a los ñoquis. Durante el clip mostraba cómo mezclaba los ingredientes y deja la pasta lista para ser cocinada.

La cuenta de TikTok bajo el nombre @buonapastaclub compartió el video en su cuenta de donde suele subir videos relacionados con su amor por la pasta. Allí explicó que detesta la comida de los aviones, por lo que decidió cocinar su propio menú.

Muchos usuarios se preguntaron cómo logró pasar los ingredientes por los controles de seguridad, pero la principal incógnita, y la más repetida, fue el método de cocción de la pasta. “¿Cómo lo cocinaste? ¿Con un hervidor eléctrico?”, comentó una usuaria intrigada. Con humor, otro preguntó si se podía pedir una taza de agua hirviendo a bordo, mientras las reacciones se multiplicaban: “Tenés pasta cruda… ¿y ahora qué?”, fue una de las interrogantes con más reacciones.

Otros comentaron con ironía sobre lo insólito de la situación: “La comida de avión no siempre es buena, pero es mejor que ñoquis crudos”, escribió un usuario. “No cocino en mi casa, menos voy a cocinar en un avión”, bromeó otro.

También hubo quienes criticaron la falta de conciencia al hacerlo en un espacio público: “Normalicemos recordar que estás en público”, comentó alguien en tono molesto y ante esto agregó: "no quiero imaginarme la reacción de su compañero de fila". Aunque Katie mostró el procedimiento completo de su receta, el gran misterio sigue siendo el mismo: ¿logró cocinar e ingerir finalmente los ñoquis?