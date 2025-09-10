Obligó a un niño a darle la pelota de bésibol que su padre había atrapado para él y las redes estallaron

Durante un encuentro entre Philadelphia Phillies y Miami Marlins, una polémica escena en las gradas desató indignación en redes y obligó a la MLB a intervenir.

Béisbol: una fanática obligó a un niño a entregar la pelota que su padre había atrapado y regalado

Un episodio insólito se vivió en el LoanDepot Park durante el partido de la Major League Baseball (MLB) entre Philadelphia Phillies y Miami Marlins en los EE.UU. La polémica comenzó cuando el jardinero Harrison Bader conectó un home run que terminó en las gradas. Allí, Drew Feltwell, hincha de los Phillies, logró atrapar la pelota y se la entregó a su hijo Lincoln, que estaba celebrando su cumpleaños.

La escena, que debería haber quedado como un recuerdo familiar, dio un giro inesperado cuando una fanática del mismo equipo reclamó de manera agresiva la posesión de la pelota. Identificada en redes como “Phillies Karen”, la mujer increpó al padre y exigió que le entregara el souvenir. “¡Eso era nuestro!”, llegó a gritarle, según contó Feltwell a NBC10 Philadelphia.

Embed Ya hay video viral del finde: en un partido de beisbol de los Phillies, un padre atrapa la pelota y se la regala a su hijo. Una mujer insiste en que era suya y él se la da para evitar el drama. Todo quedó filmado y pasó de blooper deportivo a debate político en redes. pic.twitter.com/47xAqrUo7O — Maitech (@Maitech_) September 6, 2025 La reacción en redes sociales y la respuesta del equipo El enfrentamiento fue captado tanto por la transmisión oficial como por videos grabados por aficionados. En ellos se observa la insistencia de la mujer, quien incluso gritó al oído del hombre: “¡Esa es mi pelota!”. Ante la presión, Feltwell terminó entregando el objeto frente a su hijo.

La reacción en redes no tardó en llegar: cientos de usuarios calificaron el gesto de la fanática como egoísta e insensible, apodándola con etiquetas como “Krazy Karen” o “Karen Hall of Fame”. La indignación se expandió en X (antes Twitter), TikTok e Instagram, donde miles de comentarios repudiaron la actitud.

El mal momento para Lincoln tuvo un giro positivo gracias a la intervención de los Miami Marlins, que enviaron un representante para entregarle una bolsa de regalos oficiales, incluyendo una pelota de béisbol. “Vi lo que pasó, no estuvo bien”, expresó la trabajadora del club.