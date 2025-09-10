10 de septiembre de 2025 - 00:35

Obligó a un niño a darle la pelota de bésibol que su padre había atrapado para él y las redes estallaron

Durante un encuentro entre Philadelphia Phillies y Miami Marlins, una polémica escena en las gradas desató indignación en redes y obligó a la MLB a intervenir.

Béisbol: una fanática obligó a un niño a entregar la pelota que su padre había atrapado y regalado

Béisbol: una fanática obligó a un niño a entregar la pelota que su padre había atrapado y regalado

Foto:

Captura video
Por Redacción

Un episodio insólito se vivió en el LoanDepot Park durante el partido de la Major League Baseball (MLB) entre Philadelphia Phillies y Miami Marlins en los EE.UU. La polémica comenzó cuando el jardinero Harrison Bader conectó un home run que terminó en las gradas. Allí, Drew Feltwell, hincha de los Phillies, logró atrapar la pelota y se la entregó a su hijo Lincoln, que estaba celebrando su cumpleaños.

Leé además

Un espectador le robó el regalo de un tenista a un niño en el US Open

US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Por Redacción Deportes
Las repercusiones de la gorra robada en el US Open: el mensaje del millonario y el final feliz.

El millonario que le robó la gorra a un nene en el US Open publicó un polémico mensaje y el karma apareció

Por Redacción Deportes
Embed

La reacción en redes sociales y la respuesta del equipo

El enfrentamiento fue captado tanto por la transmisión oficial como por videos grabados por aficionados. En ellos se observa la insistencia de la mujer, quien incluso gritó al oído del hombre: “¡Esa es mi pelota!”. Ante la presión, Feltwell terminó entregando el objeto frente a su hijo.

La reacción en redes no tardó en llegar: cientos de usuarios calificaron el gesto de la fanática como egoísta e insensible, apodándola con etiquetas como “Krazy Karen” o “Karen Hall of Fame”. La indignación se expandió en X (antes Twitter), TikTok e Instagram, donde miles de comentarios repudiaron la actitud.

El mal momento para Lincoln tuvo un giro positivo gracias a la intervención de los Miami Marlins, que enviaron un representante para entregarle una bolsa de regalos oficiales, incluyendo una pelota de béisbol. “Vi lo que pasó, no estuvo bien”, expresó la trabajadora del club.

Embed

Resultado del partido y un problema recurrente en el deporte

La solidaridad también llegó desde el lado de los Phillies. Al finalizar el partido, Harrison Bader se reunió con el niño y le regaló un bate autografiado en reconocimiento a su cumpleaños. “Me voy a casa con un bate autografiado de Bader”, publicó la familia en redes sociales.Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, los Philadelphia Phillies se impusieron por 9-3 a los Marlins, con una sólida actuación del lanzador Cristopher Sánchez, quien completó siete entradas con solo una carrera permitida y firmó su duodécima victoria de la temporada.

El episodio se suma a otros recientes en el deporte relacionados con la disputa de objetos de valor sentimental. En el último US Open, por ejemplo, un espectador le arrebató la gorra autografiada de un tenista a un niño que acababa de recibir el obsequio, generando también repudio colectivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se filmó en el cuarto oscuro rompiendo un cartel para votar por un capibara y generó repudio.

Se filmó en el cuarto oscuro rompiendo un cartel para votar por "un capibara" y generó repudio

Por Redacción
Estallaron los memes tras la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses

La derrota de Milei y el triunfo del peronismo también coparon las redes y se llenaron de memes

Por Redacción
Creyó que Apple Pay le regalaba dólares

Creyó que el dinero en la app Apple Pay era gratis y vivió como millonaria... hasta que llegaron las facturas

Por Redacción
“¿Dónde está el inodoro?”: la pregunta del video viral de tres argentinas en un departamento de París.

Son argentinas, alquilaron un departamento en París, pero la falta de un elemento escencial las dejó en shock

Por Redacción