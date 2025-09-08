8 de septiembre de 2025 - 10:52

Se filmó en el cuarto oscuro rompiendo un cartel para votar por "un capibara" y generó repudio

Tras las elecciones legislativas se viralizó un video que causó indignación.

Como es de esperar, con el paso de las horas comienzan a salir videos de los electores dentro del cuarto oscuro. En este caso un hombre no sabía a quién votar y puso dentro del sobre un papel que estaba pegado en la pared: era la imagen de un carpincho, también llamado hoy en las redes como un "capibara".

Bueno, no sabemos a quién votar, le voy a poner un capibara”, se lo escucha decir en el video, mientras toma la cartulina, la dobla y la mete dentro del sobre.

La reacción en las redes

Las imágenes generaron indignación. Numerosos usuarios criticaron la actitud del hombre, acusándolo de vandalizar el aula y dañar material didáctico: "Como familiar de docentes, puedo decir que acaba de romper algo que se hizo hasta altas horas de la noche", "Encima daño el material didáctico del aula, desaforado mental", "O sea, decidió vandalizar un establecimiento público.... un Colegio... yo ya lo busco", "Se cree gracioso y es un salame", "Maleducado. Eso es trabajo de los maestros... Tiempo y dinero gastamos para que sepan que todo lo que vieron en el aula lo pagamos nosotros", son solo algunos de los comentarios criticando al votante.

Sin embargo, otros relativizaron la situación y hasta defendieron al votante: "No hizo nada grave, he abierto sobres que contenían preservativos, toallitas femeninas, balas y pelos", "Eso no es nada".

