Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no voy a votar.

En estos momentos se están llevando a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y muchos se preguntan: "¿Qué pasa si no voy a votar?". Está prevista una baja participación y todos los candidatos están alentando los votantes a presentarse en las escuelas.
Los residentes en PBA tienen la obligación de acudir a las urnas. Quienes no lo hagan y no cuenten con una justificación válida, enfrentarán sanciones establecidas por la Ley Electoral Provincial n° 5109.
Qué pasa si no voy a votar
La normativa indica que todos los electores mayores de 18 y menores de 70 años que figuren en el padrón deben votar. En caso de no hacerlo, se aplicarán las siguientes sanciones:
Quiénes pueden justificar la ausencia
Hay situaciones en las que un ciudadano puede no votar sin ser sancionado, siempre que lo justifique con documentación:
- Distancia: estar a más de 500 km del lugar de votación.
- Salud: contar con un certificado médico que avale la imposibilidad.
- Fuerza mayor: presentar un motivo comprobable que impida concurrir.
- Ocupación: ser funcionario o empleado que deba cumplir tareas durante el comicio, especialmente en organismos y empresas de servicios públicos.
Plazos para justificar
La ausencia debe justificarse ante la Junta Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección. En este caso, la fecha límite para presentar la justificación es el 6 de noviembre.
Consultá donde votas