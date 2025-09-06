Turismo Nacional: Antolín volvió con todo: De la bronca al mejor tiempo en el autódromo de Buenos Aires

Tras la frustración en Oberá, el sanrafaelino marcó la pole position en Clase 2 en el TN, en el circuito Nº 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y batió el récord de pista.

El piloto sanrafaelino hizo la pole en el Gálvez y largará desde el mejor lugar este domingo.

Hace apenas unas semanas, el piloto mendocino Gonzalo Antolín se bajaba del auto con furia en Oberá, convencido de que no volvería a correr tras lo que consideró un sabotaje que lo dejó fuera de la final de Clase 2 del Turismo Nacional. Pero el tiempo pasó, la bronca quedó atrás, y el piloto mendocino no solo regresó: lo hizo con una sonrisa y la “pole position” en la carrera más esperada del año.

En el circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires, sede de la 9ª fecha del calendario 2025, Antolín se quedó con la clasificación general y marcó un nuevo récord: 1m25s424, superando en más de un segundo la mejor marca anterior. El sanrafaelino, que corre con 22 kilos de lastre en su Peugeot 208, logró así su segunda “pole” en la categoría (la primera fue en Termas de Río Hondo, también este año).

image El tiempo lo ubicó por delante de “Josito” Di Palma, que debuta en la Clase 2 como invitado y manejó el Toyota Yaris de Iñaki Beitía. El arrecifeño quedó apenas a 0s055 de Antolín, cuyo auto cuenta con la preparación familiar: el chasis a cargo de Daniel Antolín (su padre) y el motor desarrollado por Matías Antolín (su hermano).

El tercer lugar fue para Joaquín Cafaro (Toyota Etios), que quedó a 0s164, seguido por Bautista Damiani (Toyota Yaris), a 0s204. Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) había cerrado el top 5, pero un recargo de 5 décimas por cambio de motor lo envió al 21º lugar. Así, Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) ascendió a la quinta posición.