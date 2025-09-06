Vélez Sarsfield campeón: le ganó a Central Córdoba y ganó la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield superó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se adueñó de la Supercopa Argentina.

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras imponerse por 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Gigante de Arroyito. Los dos tantos para el Fortín los convirtió Jano Gordon, que vivió su tarde soñada para darle el título a los de Liniers.

El partido tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. Enre lo más destacado, el Ferroviario reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras queAlan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.

Gordon abrió la cuenta para Vélez Sarsfield: Embed VÉLEZ QUIERE REVANCHA



Así se puso en ventaja el Fortín, de la mano de Jano Gordon a los 5’ del ST#SupercopaArgentina https://t.co/sFb6YINYn8 pic.twitter.com/tp3iyzmHV0 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 6, 2025 La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los cinco minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. Ya en el tramo final, el propio defensor volvió a ganar en las alturas a los 41 minutos para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo. Así, el Fortín celebró un nuevo título en el fútbol argentino.

Fórmula repetida y sentencia del Fortín: Embed DOBLETE PARA GORDON



Mirá el segundo gol de Jano Gordon para el 2-0 de @Velez ante Central Córdoba, a los 41'ST#SupercopaArgentina pic.twitter.com/q2xa79jBbj — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 6, 2025 Formaciones de Vélez Sarsfield - Central Córdoba: Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.