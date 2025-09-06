Vélez Sarsfield campeón: le ganó a Central Córdoba y ganó la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras imponerse por 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Gigante de Arroyito. Los dos tantos para el Fortín los convirtió Jano Gordon, que vivió su tarde soñada para darle el título a los de Liniers.
El partido tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. Enre lo más destacado, el Ferroviario reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras queAlan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.
Gordon abrió la cuenta para Vélez Sarsfield:
La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los cinco minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. Ya en el tramo final, el propio defensor volvió a ganar en las alturas a los 41 minutos para sentenciar el 2 a 0 definitivo.
De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo. Así, el Fortín celebró un nuevo título en el fútbol argentino.
Fórmula repetida y sentencia del Fortín:
Formaciones de Vélez Sarsfield - Central Córdoba:
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Datos del partido:
Estadio: Gigante de Arroyito
Árbitro: Facundo Tello.
Goles: ST: 5' y 41' Jano Gordon (V)
Minuto a minuto y estadísticas: