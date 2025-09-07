Elecciones en Buenos Aires 2025: urnas abiertas para votar diputados, senadores y concejales

La votación para elegir 46 diputados y 23 senadores, que representan la mitad de la legislatura, además de concejales en los 135 municipios, comenzó en la provincia de Buenos Aires .

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional del 26 de octubre, en medio de una fuerte polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Para las elecciones de hoy estaban habilitados 14,3 millones de bonaerenses para elegir 46 diputados en cuatro secciones electorales y 23 senadores en las otras cuatro secciones.

En esta jornada, 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar. Se elegirán:

Senadores: 8 en la Primera Sección (conurbano norte), 7 en la Cuarta (noroeste), 5 en la Quinta (Costa Atlántica) y 3 en la Séptima (centro provincial).

Diputados: 18 en la Tercera Sección (conurbano sur), 11 en la Segunda (norte provincial), 11 en la Sexta (sudoeste bonaerense) y 6 en la Octava (La Plata).

El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, pone en juego 19 de sus 37 bancas en Diputados y 10 de sus 21 en el Senado, por lo que se trata de una elección crucial para sostener su peso parlamentario.

En tanto, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO arriesga 13 de sus 26 diputados y 5 de sus 13 senadores. Por su parte, la UCR compite en distintas listas y expone 10 bancas en Diputados, es decir, el 70% de las que posee.

Los candidatos a diputados

Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los alcaldes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y es probable que varios de ellos no asuman su banca.

En la Tercera Sección electoral, los principales candidatos de Fuerza Patria son Magario; los dirigentes de la Cámpora Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares; Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone y José Galvan.

Los primeros candidatos del interior de la provincia son Diego Nanni (Segunda Sección), Alejandro Dichiara (6Sexta Sección) y Ariel Archanco, de la Octava.

En La alianza Libertaria los principales candidatos del conurbano son Maximiliano Bondarenko; María Stololano del PRO; Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

En el interior de la provincia, por la alianza de derecha compiten por la Segunda Sección Natalia Blanco; por la Sexta Oscar Liberman y por La Plata Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

En tanto en el radicalismo van con el Frente Somos y allí se postulan por la Tercera Sección Electoral el radical Pablo Domenichini; por la Sexta Andrés De Leo y por la Octava Pablo Nicoletti.

El centenario partido no se postula en la Segunda Sección electoral, donde tiene fuerte influencia el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, cuyo hermano Santiago encabeza la lista de Hechos.

Los canidatos a senadores

Para el Senado, en tanto, el bloque de Unión por la Patria (UxP), que tiene 21 bancas, tres menos del quórum propio, pone en juego 10 escaños de los cuales siete legisladores responden a Cristina Kirchner, uno a Kicillof y uno a Sergio Massa. El último, Eduardo Bucca, no está alineado con ningún sector.

Los principales candidatos de la Primera Sección Electoral son Gabriel Katapodis, Malena Galmarini, Mario Ishii y Mónica Macha.

En el interior de la provincia postulan a la camporista Fernanda Raverta, por la Costa Atlántica (Quinta sección); Diego Videla (Cuarta) y María Luis Laurini.

La Alianza entre la Libertad Avanza y el PRO tienen entre los dos bloques 13 legisladores, y pone en juego 5 bancas.

Los principales candidatos de la coalición de derecha son Valenzuela, María luz Bambaci, Luciano Olivera y Marisa Pirillo, por la Primera.

Mientras por la cuarta se postulan Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Matías Ranzini; por la Quinta Montenegro y Cecilia Martínez.

En tanto, la agrupación Somos, integrada por peronistas, ex macristas y radicales, entre otras agrupaciones, postula a los intendentes de Tigre, Julio Zamora, y de Junín, Pablo Petrecca.

Las mesas cierran a las 18:00 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21:00.