7 de septiembre de 2025 - 10:40

Elecciones en Buenos Aires: escribieron 3% en el padrón donde vota Karina Milei

Ocurrió en la escuela de Vicente López, donde tiene que votar la hermana del presidente.

Elecciones en Buenos Aires: escribieron 3% en el padrón donde vota Karina Milei.

Elecciones en Buenos Aires: escribieron 3% en el padrón donde vota Karina Milei.

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires arrancó marcada por la polémica. En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López (Agustín Álvarez 1431), donde debe votar la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los padrones exhibidos en la entrada amanecieron la inscripción “3%”.

Se trata de una chicana política contra La Libertad Avanza (LLA), en alusión a unas supuestas coimas que habría recibido la hermana del presidente, según unos audios filtrados del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Pagano denunció amenazas y hostigamiento a través de mensajes anónimos en Telegram, donde la responsabilizaban por las filtraciones. “Meterse con mi pareja es una forma de intentar callarme y eso no va a pasar”, afirmó la legisladora en diálogo con LN+.

“Tuve que denunciarlo como corresponde en Comodoro Py, me llegaron al celular después de sufrir hostigamiento y bullying por parte de miembros de LLA”, detalló Pagano. “Con lo cual, meterse con mi pareja es una forma que están intentando para lograr que yo me calle y eso no va a pasar”, aseguró la legisladora.

E insistió: “No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, porque esta denuncia es descabellada, no tiene un solo elemento probatorio. Han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la acusación de gente que, según creo, ni se conoce entre sí”.

Luego, en defensa de su pareja destacó: “Franco Bindi nunca trabajó con esos periodistas. Es un abogado penalista que estuvo en un momento en medios y ninguno de estos periodistas estuvieron en su grilla, no tengo idea cómo termina asociado en esta causa”.

La denuncia del Gobierno contra Franco Bindi

El Gobierno materializó una denuncia penal contra Bindi. El abogado es sindicado, junto al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino y el conductor Jorge Rial, como parte de un “engranaje” que busca “desestabilizar al Gobierno”.

“Un abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”, señala la denuncia. Y agrega: “De acuerdo a información disponible, Franco Bindi es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”

Sobre la denuncia, Pagano criticó: “Suena descabellado por donde se vea y creo que está hecho por alguien con la mente de Lilia Lemoine. Solo una persona así puede inventar semejante cosa descabellada”.

La foto de un cartel en una estación de trenes con la frase "el 3% es para Karina" es un montaje

Carrió y la Coalición Civica pidieron juicio político al juez que censuró los audios de Karina Milei

