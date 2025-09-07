7 de septiembre de 2025 - 11:08

Máximo Kirchner: "Me preocupa mucho más lo que haga Toto Caputo que la hermana de Milei"

El presidente del PJ bonaerense votó en La Plata y remarcó que la elección bonaerense “puede ser un termómetro para las nacionales de octubre”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, emitió su voto este domingo en una escuela de La Plata y se refirió a la situación política y económica del país. “Me preocupa la economía del país y, para ser sincero, me preocupa mucho más lo que haga (Luis) Toto Caputo que la hermana del Presidente”.

Consultado por la participación ciudadana, Kirchner consideró que “cuanto más gente participe, mejor”, y subrayó que estos comicios son clave porque “vota casi el 40 por ciento del electorado”.

Respecto del escenario interno en el peronismo y el debate por el desdoblamiento electoral impulsado por Axel Kicillof, evitó tomar partido y remarcó: “No pasa por ahí. Para nosotros lo importante es que estamos a casi cien días de que la presidenta del PJ a nivel nacional está presa”, en referencia a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción.

El legislador destacó el carácter nacional que puede adquirir esta elección provincial: “La sociedad se va a expresar y va a validar o no una forma de conducir el país”. En ese sentido, remarcó que la elección bonaerense “puede ser un termómetro para las nacionales de octubre”.

Finalmente, sostuvo que esperan una participación cercana al 60 por ciento y resaltó que se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires vota en comicios desdoblados de la elección nacional.

