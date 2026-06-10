Adorni aclaró que no ingresará a ningún blanqueo y explicó su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias , el nuevo sistema que permite a los contribuyentes presentar una declaración jurada menos detallada, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

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La decisión convierte a Adorni en uno de los primeros funcionarios nacionales en sumarse al esquema impulsado por el Gobierno, que busca simplificar los trámites vinculados al impuesto a las Ganancias y reducir la carga administrativa para los contribuyentes alcanzados.

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de las medidas promovidas por la administración nacional para agilizar los procesos tributarios. Entre sus principales características, contempla una menor cantidad de información a declarar y una operatoria más sencilla para quienes opten por adherirse.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y a modernizar el sistema de presentación de declaraciones juradas.

La aclaración de Adorni sobre su adhesión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió este miércoles a aclarar los alcances de su adhesión y la de su esposa al régimen simplificado de Ganancias, luego de que trascendiera públicamente la inscripción de ambos en una herramienta contemplada dentro de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia tributaria.

Según indicó Clarín, el funcionario negó que se trate de un blanqueo de capitales y aseguró que tanto él como su esposa, Bettina, únicamente se incorporaron al sistema simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

“Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo”, afirmó Adorni a su entorno al referirse a las versiones que trascendieron en las últimas horas.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti Gentileza

Su entorno explicó: "Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes".

En primer lugar, señalaron que la Inocencia Fiscal forma parte de una reforma impulsada por el Gobierno nacional para "reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal" cuyo objetivo es que "ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos".

Además, destacaron que también contempla la actualización de multas que habían quedado desactualizadas con el paso del tiempo.

Respecto del régimen al que efectivamente se adhirieron Adorni y su esposan Bettina Angeletti, explicaron que se trata de una herramienta administrativa destinada a simplificar la presentación anual de Ganancias.

“ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad”, indicaron sus cercanos. Luego completaron que el mecanismo permite agilizar el cierre del período fiscal de "manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema".

El jefe de Gabinete precisó que su esposa se incorporó al sistema el martes 9 de junio y que él completó la adhesión durante la mañana de este miércoles.

Manuel Adorni en Casa Rosada El entorno de Adorni salió a alarar su adhesión al Régimen simplificado de Ganancias.

Luego citaron una frase que dijo en privado: "En nuestro caso, Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA".

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta. No nos vamos a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de Declaración Jurada”, sostuvo.

La postura expresada por Adorni coincide con la información publicada por ARCA sobre el nuevo sistema. En su sitio web oficial, el organismo señala que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como un cambio en el enfoque fiscal.

"Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario", indica la descripción.