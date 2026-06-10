Fernández Sagasti: "Cristina está detenida en peores condiciones que condenados por delitos de lesa humanidad"

La senadora nacional de Unión por la Patria , Anabel Fernández Sagasti , defendió la inocencia de la expresidenta Cristina Kirchner , a un año de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena en la causa Vialidad .

UNCuyo: el batacazo K en Políticas, más votantes que en 2022 y el mapa de las facultades

Tras los incidentes en la UNCuyo, el radicalismo salió en defensa de Alfredo Cornejo: qué dijo

A través de su cuenta de X, la legisladora mendocina denunció también que la exmandataria nacional “hoy está detenida en peores condiciones de las que tienen narcotraficantes y personas que cometieron crímenes de lesa humanidad”.

Cristina fue condenada injustamente hace un año. Hoy está detenida en peores condiciones de las que tienen narcotraficantes y personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Es inocente y tiene que estar libre. pic.twitter.com/6M0Dv49QBQ

Fernández Sagasti participó este martes de la presentación de un informe del Consejo de la Magistratura en la Facultad de Derecho de la UBA , donde expuso datos sobre las condiciones de detención domiciliaria por delitos federales.

Allí diferenció la situación de Cristina Kirchner de la del resto de los detenidos. “En la Facultad de Derecho presentamos el informe del Consejo de la Magistratura sobre las arbitrariedades y el ensañamiento judicial contra Cristina”, sostuvo.

Qué dice el informe presentado por Fernández Sagasti

Según los datos expuestos por Fernández Sagasti, las condiciones impuestas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria serían más restrictivas que las que afrontan otros condenados por delitos federales de alta gravedad.

El informe señala que apenas el 1,76% de las personas que cumplen prisión domiciliaria tienen restricciones de visitas, mientras que el 44,80% cuenta con algún tipo de permiso de salida para actividades laborales, educativas o tratamientos médicos.

En el caso de los condenados por narcotráfico, sólo el 0,86% registra limitaciones para recibir visitas y el 42,73% dispone de permisos de salida. En tanto, entre los condenados por delitos de lesa humanidad, el 15,62% tiene restricciones de visitas y el 56,25% cuenta con autorizaciones para salir del domicilio bajo determinadas condiciones.

Otro de los puntos destacados del informe es el uso de dispositivos de monitoreo electrónico. De acuerdo con los datos relevados, sólo el 23,96% de los detenidos bajo la modalidad de prisión domiciliaria utiliza tobillera electrónica. Entre los condenados por delitos de lesa humanidad, el porcentaje asciende al 44,12%.

Con esos datos, Fernández Sagasti argumentó que existe un trato diferencial hacia Cristina Kirchner y denunció un supuesto “ensañamiento judicial” contra la expresidenta.