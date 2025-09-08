8 de septiembre de 2025 - 00:36

La derrota de Milei y el triunfo del peronismo también coparon las redes y se llenaron de memes

El sorpresivo resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fue el tema central en la red social X y las burlas no faltaron.

Estallaron los memes tras la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses

Estallaron los memes tras la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses

Foto:

Por Redacción

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 46,96 por ciento de los votos contra el 33,85 por ciento, respectivamente, con el 86,71 por ciento de los votos escrutados oficialmente.

Leé además

Santiago Caputo y Luis Petri durante el discurso de Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses frente a Fuerza Patria.

"Es el kirchnerismo o nosotros": la advertencia del Gobierno provincial tras la derrota de Milei

Por Juan Carlos Albornoz
Javier Milei y Luis Caputo ratificaron las políticas del gobierno y hablaron de la economía.

¿Qué pasará con la economía tras la derrota de Milei?: el Gobierno tomó una decisión

Por Redacción Política

El peronismo consolidó así su predominio en el distrito gobernador por Axel Kicillof, quien fue parte del armado de unidad que incluyó al PJ Bonaerense que conduce Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La jornada electoral mostró además una participación del 62,79 por ciento del padrón, según los datos del escrutinio provisorio.

Este resultado no pasó desapercibido en las redes sociales y en X (ex Twitter) las bromas y las burlas fueron ganando terreno frente a los festejos, los insultos y las opiniones de todos los colores. Así, esa red fue el epicentro de los memes, que no perdonaron a nadie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuchoR78/status/1964814568661901486?t=zTrTqc-VTz1lhY9b9yRldQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/facu_pedrini/status/1964838444804509981?s=48&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoEdicion/status/1964822912336314436?t=dLgmo7mIvADYk7hyyK0Tpw&s=19&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PelucaPensante/status/1964880745404789141&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VentuVentura_/status/1964854381658173660&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Wait_Man/status/1964849793081200806&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lukit_az/status/1964714856424390875?t=1mveCo8-cWa0q2TNHs_rYA&s=19&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mr_charlangas/status/1964884313968959851&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzavpl/status/1964845327154090219&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andresmalamud/status/1964825057739649373&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andyferreyra/status/1964859370631745750&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución. (archivo)

"Salí de la burbuja": Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei tras la victoria de Fuerza Patria

Por Redacción Política
El dólar cripto,

El dólar cripto se disparó por encima de los $1.400 tras la derrota de Milei

Por Redacción Economía
El presidente salió a hablar tras la dura derrota por 13 puntos frente a Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Por Redacción Política
La vicegobernadora, Hebe Casado junto al gobernador, Alfredo Cornejo

"Personas equivocadas": durísima crítica de la vicegobernadora Hebe Casado a La Libertad Avanza

Por Redacción Política