La derrota de Milei y el triunfo del peronismo también coparon las redes y se llenaron de memes

El sorpresivo resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fue el tema central en la red social X y las burlas no faltaron.

Estallaron los memes tras la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 46,96 por ciento de los votos contra el 33,85 por ciento, respectivamente, con el 86,71 por ciento de los votos escrutados oficialmente.

El peronismo consolidó así su predominio en el distrito gobernador por Axel Kicillof, quien fue parte del armado de unidad que incluyó al PJ Bonaerense que conduce Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La jornada electoral mostró además una participación del 62,79 por ciento del padrón, según los datos del escrutinio provisorio.