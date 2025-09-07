7 de septiembre de 2025 - 22:43

"Salí de la burbuja": Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei tras la victoria de Fuerza Patria

CFK festejó celebró el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses. Al respecto posteó en su cuenta de X: "¿Viste Milei?", a la vez que se refirió a la economía y el escándalo del "3% de coima".

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución. (archivo)

Los Andes
Redacción Política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje de festejo por la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Su mensaje se posteó exactamente a las 21, justo cuando se levantó la veda electoral.

El tuit de la exmandataria celebra la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) y apunta directo al presidente: "¿Viste Milei?...". Además, CFK enumeró las causas del triunfo peronista, vinculando la economía con los escándalos de corrupción.

"Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más'... no es gratis". El parte más dura del comunicado hace referencia al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con el "3%" que marcó la jornada: "Señalar... a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

La expresidenta también festejó la derrota adjudicándola al bolsillo de la gente. "Mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas", aseguró Cristina Kirchner.

La publicación cierra con una recomendación al presidente: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy". Luego le dejó un saludo desde la sede del PJ: "Saludos cordiales desde San José 1111". Acto seguido le marcó dos posdatas:

  • "P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!".
  • "P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…".

"Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", concluye el posteo de CFK.

