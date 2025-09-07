"Personas equivocadas": durísima crítica de la vicegobernadora Hebe Casado a La Libertad Avanza

Hebe Casado es seguidora y admiradora de Javier Milei, pero no se privó de criticar a La Libertad Avanza tras la derrota en la elección bonaerense.

Festejos peronistas y críticas explícitas, de opositores pero también por parte de los propios seguidores de Javier Milei.

Así se expresó la clase política de Mendoza sobre los resultados de la elección en provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso con mucha claridad sobre La Libertad Avanza.

La vicegobernadora Hebe Casado, seguidora indubitable del presidente Javier Milei pero a quien no le dieron chances de afiliarse a LLA, no tuvo piedad con el entorno del Presidente.

Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también.

Reciclar lo peor del pasado no es bueno.

Están a tiempo de hacer lo correcto.

Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales. — Hebe Casado (@hebesil) September 8, 2025 "Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto. Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales", disparó Casado en sus redes sociales.

"El problema fue el lastre de los Menem, particularmente Lule. Y no seguir la experiencia de Bullrich y Cornejo", precisó Casado también en contacto con radio Nihuil.