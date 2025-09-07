7 de septiembre de 2025 - 22:03

"Personas equivocadas": durísima crítica de la vicegobernadora Hebe Casado a La Libertad Avanza

Hebe Casado es seguidora y admiradora de Javier Milei, pero no se privó de criticar a La Libertad Avanza tras la derrota en la elección bonaerense.

La vicegobernadora, Hebe Casado junto al gobernador, Alfredo Cornejo

La vicegobernadora, Hebe Casado junto al gobernador, Alfredo Cornejo

Por Redacción Política

Festejos peronistas y críticas explícitas, de opositores pero también por parte de los propios seguidores de Javier Milei.

La vicegobernadora Hebe Casado celebró otro fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia

Tutela sindical "afuera": la Suprema Corte confirmó un fallo en contra un dirigente de UPCN

Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia, se mostró feliz en la presentación de la segunda etapa de la ley Hojarasca. La acompañó el senador radical Martín Kerchner, entre otros.

Ley Hojarasca: cuáles son las leyes pasadas de moda que eliminarán en la segunda etapa

La vicegobernadora Hebe Casado, seguidora indubitable del presidente Javier Milei pero a quien no le dieron chances de afiliarse a LLA, no tuvo piedad con el entorno del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1964848968753660178?t=2yBtinIe1lY3-coJ5RxYYg&s=08&partner=&hide_thread=false

"Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto. Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales", disparó Casado en sus redes sociales.

"El problema fue el lastre de los Menem, particularmente Lule. Y no seguir la experiencia de Bullrich y Cornejo", precisó Casado también en contacto con radio Nihuil.

Noticia en desarrollo.

