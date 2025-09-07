7 de septiembre de 2025 - 23:05

¿Qué pasará con la economía tras la derrota de Milei?: el Gobierno tomó una decisión

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, emitió un mensaje importante tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y Luis Caputo ratificaron las políticas del gobierno y hablaron de la economía.

Javier Milei y Luis Caputo ratificaron las políticas del gobierno y hablaron de la economía.

El presidente Javier Milei reconoció hoy la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo.

El presidente salió a hablar tras la dura derrota por 13 puntos frente a Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses.

Caputo no estuvo en el escenario a la hora del discurso de Javier Milei. También llamó la atención que no estuvieran el jefe de gabinete Guillermo Francos ni la ministra de Capital Humano Sandra Pettovelo.

Sin embargo, fue el titular de la cartera económica quién se encargo de enviar, a través de las redes sociales, un mensaje para tranquilizar a los mercados en la víspera de un lunes que será complejo para el gobierno.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", fue el breve comentario de Caputo en las redes sociales.

Estuvo a tono esta línea con lo dicho por el presidente Javier Milei anteriormente desde el bunker de la derrota. "No se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”, afirmó, más allá de prometer una fuerte autocrítica.

Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronsimo en las elecciones bonaerenses donde la alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

