¿Qué pasará con la economía tras la derrota de Milei?: el Gobierno tomó una decisión

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, emitió un mensaje importante tras la derrota electoral por 13 puntos contra el justicialismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este domingo.
Caputo no estuvo en el escenario a la hora del discurso de Javier Milei. También llamó la atención que no estuvieran el jefe de gabinete Guillermo Francos ni la ministra de Capital Humano Sandra Pettovelo.
Sin embargo, fue el titular de la cartera económica quién se encargo de enviar, a través de las redes sociales, un mensaje para tranquilizar a los mercados en la víspera de un lunes que será complejo para el gobierno.
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", fue el breve comentario de Caputo en las redes sociales.
Estuvo a tono esta línea con lo dicho por el presidente Javier Milei anteriormente desde el bunker de la derrota. "No se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”, afirmó, más allá de prometer una fuerte autocrítica.