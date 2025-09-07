Axel Kicillof: "Fue una elección histórica y una victoria aplastante"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , consideró esta noche que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.

Así se manifestó Kicillof al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata .

Kicillof destacó también esta noche su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparetes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner , de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

El gobernador bonaerense resaltó tras la victoria electoral del peronismo que “con ese veredicto, nos comprometimos y cumplimos”.

"Las urnas le explicaron a Javier Milei que no se les puede pegar a los jubilados"



Axel Kicillof expresó que "no se puede abandonar a las personas con discapacidad" y destacó los "13 puntos de diferencia" con La Libertad Avanza en el resultado de las elecciones provinciales de Buenos Aires.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Kicillof también pidió al presidente Javier Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

Afirmó que con el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy” empezaron “a recorrerlo”.

Al hablar desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario provincial pidió “democracia, paz y peronismo”.