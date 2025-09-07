7 de septiembre de 2025 - 22:55

Axel Kicillof: "Fue una elección histórica y una victoria aplastante"

El gobernador de Buenos Aires salió a celebrar el triunfo frente a La Libertad Avanza.

Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronsimo en las elecciones bonaerenses donde la alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

Foto:

NA / Damián Dopacio
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró esta noche que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.

Así se manifestó Kicillof al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Kicillof destacó también esta noche su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparetes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

El gobernador bonaerense resaltó tras la victoria electoral del peronismo que “con ese veredicto, nos comprometimos y cumplimos”.

“Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, expresó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Kicillof también pidió al presidente Javier Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

Afirmó que con el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito “queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy” empezaron “a recorrerlo”.

Al hablar desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario provincial pidió “democracia, paz y peronismo”.

