El abogado de Cristina denunció a Bullrich por "abuso de autoridad" tras pedir que allanaran la casa de Rial

El abogado Gregorio Dalbón denunció hoy a la ministra de Seguridad luego de que la funcionaria solicitara el allanamiento de periodistas y del canal de streaming Carnaval tras la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Patricia Bullrich pidió allanar domicilios de periodistas del canal de Streaming Carnaval tras la difusión de supuestos audios de Karina Milei.

 Patricia Bullrich pidió allanar domicilios de periodistas del canal de Streaming Carnaval tras la difusión de supuestos audios de Karina Milei.

La presentación judicial fue realizada por el letrado que en distintas causas representó a la expresidenta Cristina Kirchner. En declaraciones radiales, Dalbón calificó la decisión de Bullrich como “un acto de desesperación y de amenaza” y sostuvo que la ministra “ahora se ha metido con los periodistas”.

“Si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella. Por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad”, enfatizó.

El planteo de Dalbón se origina en el pedido de allanamiento que Bullrich formuló contra el canal Carnaval y los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, tras la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Gobierno denunció el lunes en la Justicia una presunta operación de espionaje destinada a debilitar la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, el Poder Judicial dictó una medida cautelar que prohíbe a los medios publicar nuevos audios que involucren a la hermana del mandatario.

