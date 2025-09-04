"Cobarde, caradura y ridículo": Cristina Kirchner apuntó contra Milei tras defender a su hermana

Cristina Kirchner tildó de “cobarde, caradura y ridículo” a Milei tras sus dichos sobre Néstor y las supuestas coimas. Llamó a votar por su Fuerza Patria.

La ex presidenta Cristina Kirchner tildó hoy de “cobarde” al mandatario Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria para “frenar” al modelo libertario. En un mensaje que publicó en sus redes sociales, la titular del PJ hizo referencia a la canción ‘Saquen al pingüino del cajón’ que Milei alentó ayer en el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno.

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, sostuvo la ex mandataria, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Embed SAQUEN AL PINGUINO DEL CAJON, PARA QUE VEAN, QUE LOS PIBES CAMBIARON DE IDEA LLEVAN LA BANDERA QUE TRAJO @JMilei



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE pic.twitter.com/fFyphAht3B — LLA JUVENTUD SANTAFE (@jllasantafe) September 3, 2025 Además, convocó a todos los ciudadanos a repudiar ese agravio, incluso a los que no comulgan con las ideas del justicialismo. “Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista bonaerense. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario es un show de muy mal gusto”, caracterizó.

En tanto, volvió a hacer mención al caso de las presuntas coimas de laboratorios a funcionarios del Gobierno, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hay que ser muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador que le decían 'mano de piedra Durán'? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor”, recordó.