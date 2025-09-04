Milei uso la frecuencia policial para felicitar a Federales por el "mejor operativo de la historia" en Moreno

El presidente destacó este jueves el operativo de seguridad desplegado durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el barrio de Trujui, municipio de Moreno

El presidente Javier Milei destacó este jueves el operativo de seguridad desplegado por las Fuerzas Federales durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el barrio de Trujui, municipio de Moreno, y calificó la labor de los efectivos como “el mejor operativo de la historia”.

En una breve comunicación difundida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales, se escuchó al mandatario agradecer y felicitar a los efectivos: “Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia. Muchísimas gracias. Viva La Libertad, carajo”.

Durante el evento, que tuvo lugar en la Primera Sección Electoral, se produjeron incidentes entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad, incluyendo corridas, empujones y el lanzamiento de piedras y botellas. Según reportes oficiales, al menos un joven fue detenido por la Gendarmería. Los disturbios ocurrieron cerca de la Ruta 23 y calle Magallanes, en inmediaciones del Club Villa Ángela, poco antes de las 19 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963415941720469898&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno.



Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien.



Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país. pic.twitter.com/Vb7L0EqlK5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2025 Bullrich destacó que el operativo permitió mantener el control y la seguridad durante la concentración, y expresó: “Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien. Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país”.