El millonario que le robó la gorra a un nene en el US Open publicó un polémico mensaje y el karma apareció

Las imágenes que se viralizaron en redes desató una ola de indignación contra el empresario que salió a justificarse.

Las repercusiones de la "gorra robada" en el US Open: el mensaje del millonario y el final feliz.

El episodio durante el US Open, con el polaco Kamil Majchrzak como protagonista, sigue generando indignación en las redes sociales. El momento, registrado en video, involucró a un niño y a un empresario millonario que se quedó con un regalo que era para el pequeño.

Que pasó con la "gorra robada" Tras superar a Karen Khachanov, Majchrzak se paró a firmar autógrafos a los fanáticos. Entre ellos, un niño le acercó una pelota para que se la firmara. Luego, el polaco regalarle su gorra, pero la escena dio un giro inesperado: un espectador adulto se adelantó, le arrebató la gorra y la guardó en una bolsa.

Embed El video viral donde le quitó la gorra : pic.twitter.com/I21kd4gcc5 — ceciarmy (@ceciarmy) August 31, 2025 Este gesto generó una ola de reacciones negativas en redes sociales y el incidente se volvió viral. Según publicó The Sun, el menor pareció increpar al hombre con un “¿qué estás haciendo?“, incrédulo ante lo ocurrido. También se le escuchó preguntar si el tenista tenía otra prenda, pero Majchrzak se fue del lugar sin notar el incidente.

Quién es el millonario que se llevó la gorra El hombre en cuestión que realizó la maldad se llama Piotr Szczerek, un empresario millonario, quien recibió duras críticas tras la viralización del video. Usuarios en redes lo calificaron de “repugnante”, “irrespetuoso” e “idiota”.

Quién es el millonairo que se llevó la gorra en e US Open Piotr Szczerek, el millonario que le quitó la gorra al niño. Lejos de disculparse, Szczerek publicó un mensaje en sus redes sociales: “Sí, la agarré. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida es para el que llega primero. Entiendo que a algunas personas puede que no les guste, pero no hagamos un escándalo mundial por la gorra. Es solo una gorra. Si hubieras sido más rápido la tendrías vos”.