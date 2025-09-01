1 de septiembre de 2025 - 12:28

El millonario que le robó la gorra a un nene en el US Open publicó un polémico mensaje y el karma apareció

Las imágenes que se viralizaron en redes desató una ola de indignación contra el empresario que salió a justificarse.

El episodio durante el US Open, con el polaco Kamil Majchrzak como protagonista, sigue generando indignación en las redes sociales. El momento, registrado en video, involucró a un niño y a un empresario millonario que se quedó con un regalo que era para el pequeño.

Que pasó con la "gorra robada"

Tras superar a Karen Khachanov, Majchrzak se paró a firmar autógrafos a los fanáticos. Entre ellos, un niño le acercó una pelota para que se la firmara. Luego, el polaco regalarle su gorra, pero la escena dio un giro inesperado: un espectador adulto se adelantó, le arrebató la gorra y la guardó en una bolsa.

Este gesto generó una ola de reacciones negativas en redes sociales y el incidente se volvió viral. Según publicó The Sun, el menor pareció increpar al hombre con un “¿qué estás haciendo?“, incrédulo ante lo ocurrido. También se le escuchó preguntar si el tenista tenía otra prenda, pero Majchrzak se fue del lugar sin notar el incidente.

Quién es el millonario que se llevó la gorra

El hombre en cuestión que realizó la maldad se llama Piotr Szczerek, un empresario millonario, quien recibió duras críticas tras la viralización del video. Usuarios en redes lo calificaron de “repugnante”, “irrespetuoso” e “idiota”.

Lejos de disculparse, Szczerek publicó un mensaje en sus redes sociales: “Sí, la agarré. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida es para el que llega primero. Entiendo que a algunas personas puede que no les guste, pero no hagamos un escándalo mundial por la gorra. Es solo una gorra. Si hubieras sido más rápido la tendrías vos”.

La reacción fue inmediata: la empresa del millonario comenzó a recibir miles de críticas en internet por parte de los usuarios.

Ese día, más tarde, el propio Majchrzak se enteró del episodio y compartió el video en su cuenta de Instagram. Aclaró que no había notado lo ocurrido y aseguró: “Después del partido, no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso”.

Además, lanzó un pedido público para dar con el menor: “Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un mensaje directo”.

Finalmente, el tenista logró contactarse con el niño y cumplió su deseo: le regaló una gorra, además de otros objetos deportivos.

